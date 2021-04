Was die Polizei bei Lkw-Kontrolle auf A8 alles entdeckt

Die Verkehrspolizei Augsburg hat am Mittwoch auf der A8 Lkw kontrolliert. Was den Beamten des Schwerlastkontrolltrupps dabei ins Auge stach.

Die Verkehrspolizei kontrollierte gegen 11.30 Uhr einen 44-jährigen Fahrer aus Rumänien, die zulässige Gesamtmasse seines Transporters lag demnach bei 3,5 Tonnen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug um 64 Prozent überladen und die Ladung nur mangelhaft gesichert. Der 44-Jährige musste erst abladen und die restliche Ladung sichern, bevor er weiterfahren durfte. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 550 Euro bezahlen.

Außerdem wurde am Morgen auf dem Parkplatz "Streitheimer Forst-Nord" ein 56-jähriger albanischer Fahrer eines Sattelzuges gestoppt, der seine Berufskraftfahrerqualifikation nicht nachweisen konnte, da er diese in seiner Heimat Griechenland eigenen Angaben zufolge gerade umschreiben lassen würde. Zudem war für die Fahrtstrecke von 500 Kilometern die vorgeschriebene Fahrerkarte im Kontrollgerät offenbar nicht richtig eingelegt worden. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von fast 3000 Euro entrichten. (ina)