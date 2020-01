16:29 Uhr

Was die Stadt Augsburg gegen Grabsteine aus dem Internet hat

Menschen trauern heute anders als noch vor einigen Jahren. Das hat Auswirkungen auf eine ganze Branche. Doch die Stadt Augsburg ist nicht mit allen Entwicklungen einverstanden.

Von Bernd Hohlen

Wie sehr sich eine Gesellschaft im Wandel befindet, ist auch daran zu erkennen, wie sie ihre Toten bestattet. Die Veränderungen sind vielfältig, und Kommunen und Kirchengemeinden auch in Augsburg sehen sich veranlasst, ihre Friedhofssatzung der Zeit anzupassen. Und man glaubt es kaum, auch Kinderarbeit hat damit etwas zu tun. Dazu müssen Unternehmen aus der Bestattungsbranche, wie Steinmetze, ebenfalls auf den Trend reagieren.

Der Tod findet keinen rechten Platz mehr in unserer Welt. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesverband Deutscher Steinmetze, der für seine Branche Handlungsbedarf sieht und sich in dieser Annahme durch eine bei der Universität Regensburg in Auftrag gegebenen Studie bestätigt sieht. Das Ergebnis: „Es herrscht Trauerverbot, weil die propagierte Werteskala von Erfolg und Fortschritt geprägt ist.“ Und: „(...) Praktische Erwägungen wie Kostenersparnis und Entlastung bei der Grabpflege stehen heute im Vordergrund.“ Das hat Auswirkungen auf den Beisetzungsritus.

Die meisten Beisetzungen in der Region sind Urnenbestattungen

„Vor dreißig Jahren waren es 90 Prozent Erdbestattungen, heute haben wir mehr Urnenbeisetzungen“, sagt der Obermeister der Steinmetzinnung Nordschwaben und Geschäftsführer des Augsburger Steinmetzbetriebes Brenner, Stefan Maier. Das Umweltreferat der Stadt Augsburg bestätigt dies: „64 Prozent aller Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen sind Urnenbestattungen“. Michael Müller, Geschäftsführer der katholischen Gesamtkirchengemeinde und zuständig für den Hermanfriedhof, schließt sich an: „Urnenbestattungen verursachen weniger Kosten, und die Beisetzung in ein Gemeinschaftsfeld entbindet von den Pflichten der Grabpflege.“

Auf dem Hermanfriedhof wurde deshalb ein Urnenfeld mit Stelen eingerichtet. Die Grabstelle wird für 15 Jahre erworben und kostet 4750 Euro. Der Trend gehe zu „pflegeleichten“ Bestattungsarten wie Baumbestattungen, Urnennischen, Memoriamgarten oder Urnengemeinschaftsanlagen, wissen Branchenkenner. „Wir lösen mehr Gräber auf, als neue eingerichtet werden. Familien leben heute weit verstreut, was die Grabeinrichtung und Pflege schwieriger macht“, sagt Maier. Kein gutes Geschäft für einen Steinmetz. Zumal wertige Steinarbeiten, auf die Maier nach wie vor setzt und für die er bei der Bundesgartenschau in Heilbronn im vergangenen Jahr mit einer Silbermedaille ausgezeichnet worden ist, teuer sind.

Ein Grabstein kostet bis zu 6000 Euro

Ein individuell gefertigter Stein kostet bis zu 6000 Euro, dazu die Pflegekosten für ein Grab. Das schreckt viele ab. Daher wird nach günstigeren Lösungen gesucht. Nicht selten fragen Kunden bei einer Grabauflösung beim Steinmetz, wie viel sie für den alten Stein noch bekommen. Die Antwort: nichts. Denn der Steinmetz muss den Grabstein in aller Regel entsorgen. Umarbeitungen sind so gut wie unmöglich. Deshalb wird vermehrt nach günstigen Lösungen im Onlinehandel gesucht. Das hat seine Tücken. Vieles, was im Internet günstig erscheint, wird Recherchen nach von Kindern gefertigt. Die Stadt Augsburg verlangt daher einen Nachweis, dass Grabsteine aus dem Netz nicht aus Kinderproduktion stammen, der Hermanfriedhof wird seine Friedhofssatzung ändern.

