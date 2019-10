09.10.2019

Was hinter dem Drang, dauernd aufs Klo zu müssen, stecken kann

Sie sind Volkskrankheiten, also weit verbreitet. Trotzdem spricht kaum einer darüber. Ein Mediziner will beim Vortrag in Stadtbergen das Thema Harndrang aus der Tabuzone holen.

Von Andreas Alt

Ähnlich wie die Harninkontinenz ist auch gehäufter Harndrang ein Problem, das die Betroffenen im Alltag sehr belastet, über das sie aber trotzdem nur schwer sprechen können. Der Oberarzt an der Urologischen Klinik des Uniklinikums, Dr. Uwe Löffler, will das Thema in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen aufgreifen, um den Patienten erste Schritte zur Abhilfe bei dieser Volkskrankheit zu ermöglichen. Wichtig ist nach seiner Aussage, unbedingt zum Arzt zu gehen, denn dahinter können sehr unterschiedliche Ursachen und damit Therapiewege stehen.

Auch Diabetes kann eine Ursache sein

Landläufig wird oft von einer Reizblase gesprochen, aber diese Benennung erklärt laut Löffler noch nichts. Sie tritt vermehrt in höherem Alter auf, und dabei kann es sich um ein altersbedingtes Steuerungsdefizit des Harnflusses handeln. Aber das ist nur eine der möglichen Erklärungen. Ursache kann auch ein Diabetes mellitus sein, der die neuronale Steuerung beeinträchtigt. Die Medizin spricht von einer Polyneuropathie, die aber wiederum ein Oberbegriff für Störungen des Nervensystems ist, das dafür verantwortlich ist, dass Urin zurückgehalten oder die Entleerung der Blase signalisiert wird. Ausgelöst werden kann dies auch von einer Infektion, von Alkoholmissbrauch oder einer Autoimmunerkrankung.

Im schlimmsten Fall kann gehäufter Harndrang sogar auf Harnblasenkrebs hindeuten. Löffler mahnt daher: „Man sollte es also auf jeden Fall abklären lassen und eine bösartige Erkrankung ausschließen.“ Er wird in seinem Vortrag genau erklären, welche Untersuchungsmethoden zur Verfügung stehen, und auch auf die Behandlungsmöglichkeiten eingehen. In manchen Fällen helfen bereits Medikamente weiter. Ein Tumor erfordert dagegen eine weit aufwendigere Therapie.

Keinesfalls sollte man sich mit dem Problem abfinden

Keinesfalls sollte man sich, so Löffler, mit gehäuftem Harndrang einfach abfinden und darauf verzichten, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man sollte auch nicht wahllos und auf eigene Faust eine Therapie nach der anderen ausprobieren. Es gibt eine gute Nachricht: Was sich auch immer hinter dem Harndrang verbirgt, es gibt in den meisten Fällen eine wirksame Therapie. Allerdings können Begleiterkrankungen auf die Behandlung Einfluss nehmen. Auch beim Einnehmen von Medikamenten ist manches zu beachten. Wird der gehäufte Harndrang zu Hause behandelt, so gibt es dafür ebenfalls Regeln und Richtlinien.

Termin: Die Veranstaltung findet am Montag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt.





