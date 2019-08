Was in Augsburger Kitas auf den Tisch kommt

Plus Zwei Kitas in Leipzig haben Schweinefleisch vom Speiseplan gestrichen und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Auch in Augsburg verzichten Einrichtungen auf Schwein.

Gerichte mit Schweinefleisch sollen in Zukunft nicht mehr auf den Tisch kommen, hatten zwei Kindertagesstätten in Leipzig kürzlich beschlossen - und damit ungeahnt eine hitzig geführte Debatte ausgelöst. Aus Rücksicht auf muslimische Kinder sollte Schwein vom Speiseplan verschwinden, auch Gummibärchen und andere Süßigkeiten mit Gelatine wurden gestrichen. Boulevardmedien griffen den Fall auf, tausende Menschen echauffierten sich im Netz, der Leipziger Oberbürgermeister erhielt gar Morddrohungen. Aber ist es wirklich so ungewöhnlich, dass Kitas auf Schweinefleisch verzichten? Nicht unbedingt, wie ein Blick auf Augsburger Einrichtungen zeigt.

Auch in Augsburg verzichten viele Kitas auf Schweinefleisch

Einige Kitas und Krippen in der Stadt kochen selbst und können den Speiseplan individuell auf die Kinder anpassen, doch viele Einrichtungen beziehen ihr Essen von Catering-Firmen und Restaurants. Einer der größten Zulieferer ist die Kulturküche, dort wird täglich für rund 1300 Kinder in Augsburg gekocht - und das ganz ohne Schweinefleisch. Der Caterer bietet für alle belieferten Kitas nur einen Speiseplan an. "In der Stadt gibt es so viele muslimische Kinder, es wäre ein riesiger Aufwand, für jede Gruppe individuelle Pläne zu machen", sagt Michaela Erlinger von der Kulturküche. Deshalb komme in den Kindergärten nur Geflügelfleisch oder Rind auf den Tisch.

Wenn die Kinder zu Ausflügen unterwegs sind, gibt es Semmeln mit Geflügelwurst, auf Gummibärchen müssen die Kleinen allerdings nicht verzichten. Kinder, die keine Gelatine essen dürfen, bekommen Kekse. Vielen Kitas sei es wichtig, dass Essen ohne Schweinefleisch angeboten wird, sagt Erlinger. "Das wird immer sofort gefragt, wenn eine Einrichtung auf uns zukommt."

Auch in den kommunalen Krippen und Kitas sei es Gang und Gäbe, dass wegen des hohen Anteils muslimischer Kinder auf Schweinefleisch verzichtet wird, erläutert Eva Hermanns, Amtsleiterin Kinderbetreuung bei der Stadt Augsburg. Das sei schon seit Jahren so. Krippen und Kindergärten haben in Augsburg generell freie Hand bei der Auswahl der Speisen, erklärt Ordnungsreferent Dirk Wurm. Die Stadt nehme keinerlei Einfluss darauf, woher die kommunalen Einrichtungen ihr Essen beziehen. Ab September soll es im Gesundheitsamt aber eine Stelle geben, die Krippen und Kitas bei der Auswahl von Speisen und geeigneten Caterern helfen soll. Ziel der Stadt sei es, den Anteil der Bio-Kost beim Kinderessen auf 30 Prozent zu erhöhen. "Uns ist wichtig, dass es in den Einrichtungen nachhaltige und gesunde Ernährung gibt", sagt Wurm.

Über Schweinefleisch in Kitas ist ein deutschlandweiter Streit entbrannt. Bild: Georg Wendt, dpa (Symbolbild)

Nicht alle Kitas in Augsburg verzichten komplett auf Schweinefleisch. "Bei uns gibt es keine Einrichtung, an die wir gar kein Schweinefleisch liefern", sagt Martin Scherer, Betriebsleiter Gastro bei der Kolping-Stiftung Augsburg. Von einigen Kunden sei Schweinefleisch sogar gewünscht. Kolping bereitet am Tag bis zu 500 Gerichte für Kinder in Augsburg zu, Schwein stehe jedoch nur alle zwei bis drei Wochen auf dem Speiseplan, in der Regel gebe es Geflügel.

Die Augsburger Eltern sehen die Schweinefleisch-Debatte offenbar entspannt

Das würde den Kindern oft ohnehin besser schmecken, berichtet Dagmar Mödl, deren Metzgerei auch mehrere Augsburger Kindergärten mit Essen versorgt. Schweinefleisch sei etwas fester und komme bei den Kleinen daher nicht immer gut an. Die Kunden könnten bei ihnen einfach angeben, welche Art Fleisch sie zu einem Gericht haben wollen. "Bei uns läuft das alles sehr entspannt", meint Mödl. Es gebe auch immer ein vegetarisches Gericht.

Mit der Schweinefleisch-Thematik scheinen die Augsburger Eltern ohnehin offen umzugehen. Michaela Erlinger von der Kulturküche glaubt zwar, dass einige nicht verstehen können, warum viele Kitas auf Schweinefleisch verzichten, Beschwerden deshalb gebe es jedoch kaum. Auch bei Amtsleiterin Eva Hermanns schlagen keine Eltern wegen der Fleischauswahl auf. "Wenn Reaktionen kommen, dann, weil sie sich wegen der Gemüseversorgung ihrer Kinder sorgen", scherzt Martin Scherer. Da müsse man als Caterer schon kreativ sein und das gesunde Essen ein bisschen verstecken, um die Kleinen zu überzeugen.

