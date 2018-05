vor 60 Min.

Was in der Turmkugel des Augsburger Doms gefunden wurde

Als 1999 die Kugel des südlichen Domturms geöffnet wurde, gab es Überraschungen. Umso gespannter war man nun, welche Geheimnisse in der zweiten Kugel steckten.

Von Ina Kresse

Was mag wohl in der rund 300 Kilogramm schweren Kugel, die sonst auf dem Nordturm des Augsburger Doms thront, verborgen sein? Mit Spannung wurde am Mittwochvormittag die Öffnung der mit Blattgold überzogenen Turmkugel im Garten des Domkreuzgangs erwartet. Am Tag zuvor war sie aufwendig mit einem Kran vom Nordturm des Augsburger Doms gehievt worden. Der Turm wird derzeit saniert. Spannung herrschte vor allem deshalb, weil sich bei Bauarbeiten im Südturm im Jahr 1999 in der dortigen Kugel Materialien aus den vergangenen Jahrhunderten fanden. Auch dieses Mal wurde man fündig.

Etliche Geistliche der Diözese Augsburg, Vertreter der Unteren Denkmalbehörde und des Staatlichen Bauamtes, Handwerker und Journalisten scharten sich um die eindrucksvolle Turmkugel im Garten, deren tieferen Sinn Dompfarrer Armin Zürn erklärte: "Vom Dom aus erbitten wir immer den Segen Gottes für Stadt und Land. Baulich wird dies mit dem Kreuz auf den Türmen gezeigt." Die Kreuze sitzen jeweils auf den vergoldeten Turmkugeln.

Freilich war die Neugier groß, was denn nun in der Kugel steckte. Diese war schon zuvor in der Werkstatt des Doms geöffnet worden. Den Gästen wurden die Funde präsentiert. Unter anderem wurden drei Kupfertafeln mit Inschriften aus unterschiedlichen Jahrhunderten entdeckt. Auch Bischof Konrad Zdarsa und Weihbischof Anton Losinger verfolgten gespannt die Ausführungen.

Ein spannendes Stück verbarg sich in der Domkugel

"Das hier ist das spannendste Stück", sagte Diözesankonservator Michael Schmid und zeigte auf eine Tafel mit einer präzisen Inschrift auf Latein. Sie stammt aus dem Jahr 1598 und ist damit der älteste Fund aus der Turmkugel. Damals habe der Turm, so Schmid, eine Kupfereindeckung erhalten. Die zweite Tafel wurde 1848 der Turmkugel beigefügt, als der Dachstuhl des Nordturms instand gesetzt wurde. "Die Jüngste ist von 1952", erklärte Schmid. Damals habe es Probleme mit dem Nordturm gegeben. "Das Kreuz auf der Spitze hatte sich geneigt." Schmid führte dies auf die Erschütterungen durch die Bombardierungen im Krieg zurück. Er werde die drei Tafeln in der nächsten Zeit genauer unter die Lupe nehmen. Das war jedoch nicht alles.

Zwei unterschiedlich große Kapseln blieben noch zu öffnen. Bischof Konrad Zdarsa holte aus der Kleineren zwei etwas vergilbte Blätter hervor. Er musste sie erst einmal auseinanderfalten. Dabei flogen drei Pfennigstücke auf den Boden. Die beiden Dokumente entpuppten sich als Ergänzungen zu den Tafeln. Bei der Instandsetzung von 1848 stand etwas von 2200 Gulden geschrieben, bei den Arbeiten von 1952 war von 4000 Mark die Rede.

Weihbischof Anton Losinger präsentiert die Ausgabe der "Schwäbischen Landeszeitung" aus März 1952, die auch in der Turmkugel steckte. Bischof Konrad Zdarsa (links) verfolgt die Funde mit großem Interesse. Bild: Klaus Rainer Krieger

"Es sind durchschnittlich gute Funde"

Und was ist in der großen Kapsel enthalten? Weihbischof Losinger zog daraus eine Ausgabe der Schwäbischen Landeszeitung, der Vorgängerin der Augsburger Allgemeinen, vom 6. März 1952. Er las die Schlagzeile auf der ersten Seite vor: Dr. Adenauer für europäische Verfassung - Mut zum Ganzen notwendig. "Das ist wie für heute geschrieben", merkte der Weihbischof an. Zudem befand sich in dem Behälter noch eine Ausgabe von "Der Zimmerlehrling" aus dem Jahr 1951, einem damaligen Fachblatt für Berufsausbildung im Zimmererhandwerk.

Wie die Funde bewertet werden? "Es sind durchschnittlich gute Funde", zog Diözesankonservator Schmid ein erstes Fazit. Besonders die Tafel aus dem Jahr 1598 sei respektabel. "Aber es ist nicht vergleichbar mit den Funden aus dem Südturm." 1999 waren in der Kugel des Südturms etliche Materialien aus den vergangenen Jahrhunderten gefunden worden, die bis ins Jahr 1490 zurück reichten. Sie kamen als Ausstellungsstücke in das angrenzende Diözesanmuseum. Laut Schmid sei dies mit den aktuellen Funden auch geplant. Bevor die Kugel wieder auf den Nordturm gehoben wird, sollen ihr auch noch Beigaben aus der heutigen Zeit beigelegt werden. Was das genau sein wird, steht noch nicht fest. Max Bader, der mit seinem Dachdecker-Unternehmen an der Sanierung maßgeblich mitarbeitet, will auf alle Fälle auch etwas beigeben. "Vielleicht ziselieren wir auch auf Kupfer den Namen der Firma und der Mitarbeiter, die an der Sanierung beteiligt sind, ein, damit es für immer bleibt."

