10:50 Uhr

Was macht eigentlich Bernd Kränzle als Dritter Bürgermeister?

Plus Der frühere CSU-Fraktionsvorsitzende ist seit Mai für Bürgerkontakte zuständig. Manche sehen in ihm den Schatten-Sportreferenten. Kränzle selbst weist das von sich.

Von Stefan Krog

Wenn Bernd Kränzle in der Stadt unterwegs ist, dann wird er jetzt häufig angesprochen. Das war schon früher als CSU-Fraktionsvorsitzender so, doch in seinem Amt als ehrenamtlicher Dritter Bürgermeister ist Kränzle seit Mai auch offiziell Ansprechpartner der Bürger – für alles. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hatte das Amt mit diesem Zuschnitt geschaffen, weil sich so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen ließen: den nach der Wahl schwelenden Brand in der CSU-Fraktion um den Vorsitz auszutreten, ihr Wahlversprechen zu mehr Bürgerbeteiligung zum Teil einzulösen und den Dritten Bürgermeisterposten mit einem CSU-Mann zu besetzen, nachdem der dafür vorgesehene Baureferent Gerd Merkle (CSU) aus formalen Gründen ausschied. Was macht Kränzle genau?

Die Anliegen der Augsburger: Glascontainer und Passverlängerungen

Kränzle, der zumindest noch ein paar Jahre als CSU-Fraktionsvorsitzender weitermachen wollte, sagt heute, es sei eine Ehre, dass die Wahl für den Bürgermeisterposten auf ihn gefallen sei. Seitdem verbringt der 77-Jährige pro Tag etwa fünf bis sechs Stunden in der Stadtverwaltung in seinem Büro und kümmert sich um Bürgeranliegen.

Bernd Kränzle ist von der Anzahl der Bürgeranliegen überrascht, sagt er. Es geht auch um Altglascontainer. Bild: Silvio Wyzsengrad

Er sei über deren Anzahl selbst überrascht gewesen, sagt er. Mal geht es um Anwohner, die sich darüber beklagen, dass in die Glascontainer in der Nachbarschaft auch zu Ruhezeiten etwas eingeworfen wird, mal um Verkehrsprobleme in Stadtteilen, mal um Möglichkeiten der Passverlängerung kurz vor der Ferienzeit.

Bernd Kränzle will mit den Bürgern "ständig in Kontakt bleiben"

Kränzle hält dann Rücksprache mit dem zuständigen Referat und Amt bei der Stadt oder vermittelt den Bürger dorthin weiter. "Ich regiere in keine Ämter hinein, aber versuche, Lösungen mitzuentwickeln", so Kränzle, der studierter Jurist ist. Die Basis von Bürgerbeteiligung sei, erst einmal miteinander zu reden. "Der Wunsch ist, ständig in Kontakt zu bleiben – sonst droht Politikverdrossenheit", sagt Kränzle. Gleichwohl sei Bürgerbeteiligung nicht mit einem Wunschkonzert gleichzusetzen. "Man kann nicht allen Wünschen nachkommen, etwa weil es gesetzliche Vorschriften gibt. Dann muss man das erklären und kann vielleicht Tipps geben, wie man zu Lösungen kommt."

Mit seinen 77 Jahren wirkt Kränzle nach wie vor topfit. Sofern es die Gesundheit zulasse, wolle er die sechs Jahre Amtszeit selbstverständlich vollmachen, sagt er. Neben seiner Büroarbeit vertritt er die Stadt auch als Repräsentant bei offiziellen Terminen oder wenn es um ein Grußwort geht. "Das liegt mir durchaus und hat mir schon in meiner Zeit als Staatssekretär Spaß gemacht", sagt Kränzle.

Kränzle will mehr sein als ein "Grüß-Gott-Bürgermeister"

Nicht wenige im politischen Umfeld sind der Meinung, dass Kränzle, als langjähriger Landtagsabgeordneter und Staatssekretär im Taktieren und Strippenziehen geübt, die Rolle des Grüß-Gott-Bürgermeisters nicht reichen wird.

In der Tat hat der Stadtrat Kränzle auch den Job zugewiesen, als Verbindungsmann zur Kanuszene die Kanu-WM in Augsburg mit vorzubereiten und speziell in den Bereichen Kultur, Sport und dem Vereinsleben als Repräsentant unterwegs zu sein – alles Aufgaben, die in den Bereich des künftigen Kultur- und Sportreferenten Jürgen Enninger (er startet im Oktober) fallen. Enninger kann im Kulturbereich Expertise vorweisen, hatte mit dem Bereich des Sports aber bisher wenig am Hut. Von der Rathausopposition wird die Architektur des neuen Referats mit den zwei Schwerpunkten ohnehin kritisch gesehen.

Auch die Augsburger Sportpolitik liegt Kränzle am Herzen

Das Gerücht, dass er künftig als "Schatten-Sportreferent" unterwegs sein werde, weist Kränzle, Vizepräsident im Landessportverband, zurück – um dann eine Reihe von sportpolitischen Überlegungen anzustellen, die durchaus ins Detail gehen.

Das geht von Finanzierungsfragen für Sportprojekte über ein Internat für den auswärtigen Kanu-Nachwuchs im Leistungszentrum bis hin zur Belegung von Sporthallen unter Corona-Bedingungen. Vieles bringe er gemeinsam mit Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne), bis zur Besetzung des neuen Referats für den Sport zuständig, voran, damit dann zügig entschieden werden könne, sobald Enninger sein Amt angetreten hat. Mit Enninger werde er gut zusammenarbeiten, versichert Kränzle. "Das operative Geschäft liegt ohne Wenn und Aber bei ihm. Er führt das Sportamt ohne jede Einmischung." Er kenne die Augsburger Vereinslandschaft aber seit Jahrzehnten und stehe mit Rat jederzeit zur Verfügung.

Lesen Sie auch:

Themen folgen