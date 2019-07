11.07.2019

Was man vor der Augsburger Radlnacht wissen muss

So sah es bei der Radlnacht im September 2018 am Start aus. In diesem Jahr findet die Radlnacht am Samstag, 13. Juli, statt.

Am Samstagabend können Radfahrer bei der Radlnacht in Augsburg auf einer gesperrten Strecke. Das hat Folgen für Autofahrer, Nahverkehr und Anwohner.

Wenn das Wetter mitspielt, könnten es bis zu 6000 Radfahrer sein: Mit dieser Schätzung blickt die Stadt auf die 4. Radlnacht, die am Samstag, 13. Juli, über die Bühne geht. Wir haben vorab die wichtigesten Informationen gesammelt.

Idee: An einem Tag im Jahr sollen Radfahrer für ein paar Stunden auf Straßen unterwegs sein, die ansonsten tabu sind für sie. Die Stadt will damit ein Zeichen für den Radverkehr setzen.

Radlnacht in Augsburg startet um 21 Uhr

Ablauf: Start und Ziel sind in der Maximilianstraße beim Herkulesbrunnen. Um 19 Uhr startet dort das Rahmenprogramm. Um 20.30 Uhr beginnt die Korso-Aufstellung. Um 21 Uhr startet der Korso.

Strecke: Die zwölf Kilometer lange Strecke führt über die Jakoberwallstraße und die Amagasaki-Allee nach Lechhausen und über die Lechhauser Straße zurück zur Maximilianstraße.

Sperren: Um die Veranstaltung durchführen zu können, gibt es Einschränkungen für den übrigen Verkehr. Ab 15 Uhr (Samstag) bis etwa 2 Uhr (Sonntag) muss die Maximilianstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt werden, so die Stadt. Halteverbote gelten – am Samstag zu unterschiedlichen Zeiten – unter anderem in der Maximilianstraße, im Apothekergäßchen, in der Heilig-Grab-Gasse, Dominikanergasse, am Predigerberg, in der Derchinger Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Steinerne Furt, Linke Brandstraße, Schellingstraße und Kolbergstraße. Fahrzeuge, die in Halteverbot-Bereichen abgestellt sind, werden abgeschleppt. Ab 19.30 Uhr ist auf der Strecke der Radlnacht mit Einschränkungen zu rechnen, ab 20.30 Uhr ist die Strecke gesperrt. Voraussichtlich ab 24 Uhr sind die Sperrungen wieder aufgehoben.

69 Bilder 3. Radlnacht: Tausende verwandeln Augsburg in Fahrradstadt Bild: Silvio Wyszengrad

Nachverkehr: Alle Straßenbahnlinien verkehren während der Radlnacht voraussichtlich nach Plan, es kann zu Verzögerungen auf der Linie 1 kommen. Die Buslinien 22, 23, 32, 33, 35, 44 fahren auf Umleitungen. Die Nachtbuslinie 94 wird umgeleitet und hält nicht in der Maximilianstraße, alternativ kann die Haltestelle Königsplatz genutzt werden.

Was die Radlnacht für die Augsburger bedeutet

Anwohner: Wer in der Kleesiedlung wohnt, kann bis kurz vor Eintreffen des Korsos über die Klausstraße die Kurt-Schumacher-Straße passieren und so in die Kleesiedlung ein- und abfahren. Während der Korso rollt, ist laut Stadt aber keine Zu- und Abfahrt möglich. Dies gilt auch für die Anwohner der Öglin-, Zobel-, Schäfflerbachstraße (nördlicher Teil), Werner-Haas-Straße und Julius-Spokojny-Weg. Straßensperrungen werden nach dem Passieren des Fahrradkorsos wieder aufgehoben. (AZ)