vor 48 Min.

Was passiert mit den Müller-Filialen?

Im April demonstrierten die Kunden für den Erhalt des Drogeriemarktes in der Friedberger Ludwigstraße. Jetzt kommt es auf die Kundenfrequenz an.

Friedberg ist vorerst gerettet, Hochzoll bangt noch, Lechhausen kann hoffen

Von Andrea Wenzel

Die Friedberger Kunden der Drogeriemarkt-Kette Müller sind erleichtert. Der Markt in der Ludwigstraße bleibt vorerst bestehen, nachdem im April sogar mit einer Demonstration um den Erhalt gekämpft worden war. Sollten aber in Zukunft nicht mehr Leute dort einkaufen, droht eine Schließung nach über 20 Jahren.

Hintergrund der ursprünglichen Entscheidung waren seit Jahren sinkende Umsätze wegen nachlassender Kundenfrequenz in der Straße im Herzen der Nachbarkommune. Ein wenig gleicht die Lage der der Müller-Filiale in Hochzoll-Mitte. Seit Längerem halten sich Gerüchte, auch diese Filiale solle zum Jahreswechsel geschlossen werden. Verschiedene Anfragen in der Konzernzentrale zum Thema blieben bislang aber unbeantwortet.

Aus dem Umfeld des Markts ist zu erfahren, dass eine Schließung zwar weiterhin im Raum stünde, ob sie nun aber wirklich kommt und wenn ja wann, sei ungewiss. Fest steht offensichtlich nur, dass die vor Kurzem nur wenige Meter weiter eröffnete Rossmann-Filiale in der neu geschaffenen Hochzoller Mitte Kunden abzieht. „Die haben halt einen Parkplatz, der Müller an der Friedberger Straße fehlt“, glaubt eine Kundin den Grund zu kennen. Sie hofft auf einen Fortbestand der Filiale, weil sie meint, dass der Markt „bei Schreibwaren und Schulmaterial deutlich besser aufgestellt“ ist.

Gute Nachrichten gibt es dagegen dem Vernehmen nach für die Lechhauser Nachbarschaft. Dort soll, so ist zu hören, in der Nähe von Kaufland eine neue Müller-Filiale entstehen. Inwieweit diese Planungen Einfluss auf den Markt in Hochzoll haben werden, ist unklar.

