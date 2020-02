12:00 Uhr

Was rund um den 29. Februar in Augsburg so besonders ist

Der 29. Februar ist ein Schalttag. Die Stadt Augsburg hat schnell geschaltet. Sie liefert statistisches Material dazu. Ein Wirt beweist mit einem Aushang Humor.

Von Michael Hörmann

Klaus Wengenmayr betreibt seit einigen Jahren das Lokal „ Brechts Bistro“ in der Altstadt. Seinen Gästen und Personen, die am Lokal vorbeilaufen, kündigt er per Aushang an, dass er in diesem Jahr am 30. und 31. Februar nicht öffnen werde. Das Lokal bleibe geschlossen. Man denkt kurz nach und stellt fest, dass es die aufgeführten Tage im Jahreskalender gar nicht gibt. Der Februar hat 28 Tage. Eigentlich. Alle vier Jahre gibt es den Schalttag. Es ist der 29. Februar. Dieses Jahr fällt er auf einen Samstag. Wengenmayr hat geöffnet. Unabhängig davon präsentiert die Stadt Augsburg statistisches Material zum 29. Februar.

Die Statistiker der Stadtverwaltung können Zahlen nicht ganz aktuell liefern. Die Daten beziehen sich auf Stand 31. Dezember 2019. Viel geändert dürfte sich nicht haben. Zum Jahreswechsel gab es in Augsburg exakt 197 Personen, die am 29. Februar Geburtstag haben. Das weibliche Geschlecht hat mit 101 Geburtstagen die Nase vorne.

Heiraten im Februar 2020. Am 29. Februar ist dies in Augsburg nicht möglich. Bild: Bern Weizenegger

Aufgeschlüsselt wird zudem, wie sich die Geburtstermine auf die einzelnen Jahren verteilen. Im Jahr 2016, also vor vier Jahren, wurden am 29. Februar in Augsburg zehn Kinder geboren. Der Topwert datiert aus dem Jahr 2000, in dem es gleich 16 Neugeborene waren.

29. Februar in Augsburg: Heiraten ist nicht möglich

Der eigene Hochzeitstag ist für manchen schwer zu merken. Der 29. Februar ist in dieser Hinsicht wohl geradezu einzigartig. Man muss sich lediglich alle vier Jahre daran erinnern – womöglich. In diesem Jahr gibt es in Augsburg keine Trauungen, weil der 29. Februar auf einen Samstag fällt. Trauungen gibt es nur an ersten Samstagen im Monat. Vor vier Jahren – es war ein Montag – fanden sieben Trauungen statt.

