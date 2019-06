16:24 Uhr

Was sagen die Besucher zu Jesus Christ Superstar?

Plus Nach der Premiere auf der Freilichtbühne bekommen vor allem Regie und Bühnenbild reichlich Lob. An einer Szene scheiden sich allerdings die Geister.

Von Lilo Murr

Ein lauer Sommerabend, die wunderbare Kulisse am Roten Tor und die Premiere von „Jesus Christ Superstar“ – was will man mehr. Bis auf wenige Restplätze ist die Freilichtbühne ausverkauft und dem Schlussapplaus nach zu urteilen, sind die Zuschauer begeistert. Schon 2006/2007 stand das Webber-Musical auf dem Programm, damals kamen 62000 Besucher in zwei Spielzeiten und jubelten Thomas Peters (Jesus) und Andy Kuntz (Judas) zu. Letzterer hat sich einige Tage Auszeit in Füssen gegönnt und kommt zur Premiere am Samstag ans Rote Tor. Er lobt: „Eine großartige Regiearbeit von Cusch Jung “, so der 56-jährige Sänger, der im Herbst mit „American Idiot“ und der Musik von Green Day im Münchner Prinzregententheater zu erleben ist. Er findet die Stimmen der Hauptdarsteller in der Fuggerstadt gut, vor allem nach der Pause habe sich die Wirkung des Stückes voll entfaltet. Für das Schlussbild, als das große Leuchtkreuz langsam nach oben fährt, empfindet er sogar Bewunderung. „Fast jeder andere Regisseur hätte diesen Knaller wegen des Effekts schon früher gebracht“. Aber gerade das mache die große Wirkung aus. Alles paletti? „Die Übersetzung ins Deutsche ist für mich grenzwertig“.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen