vor 36 Min.

Was sich die Jugend von Politikern wünscht

Im Lechhauser Jugendhaus Fabrik trafen beide Seiten aufeinander. Dabei zeigt sich: Die jungen Menschen wollen nicht nur Spaß haben, sondern denken auch an ihre Zukunft

Von Kristina Beck

Um die 14-jährige Aleyna tummeln sich einige junge Menschen. Es wird heiß diskutiert. Auf einem Plakat haben sie ihre Wünsche formuliert. Welche Themen sind in Augsburg anzugehen? Digitalisierung in der Schule, mehr Bäume, Spiegel auf der Mädchentoilette, mehr Bänke zum Sitzen lauten die Antworten. Die Forderungen sind klar, deutlich und sehr konkret. Wie sehr sich junge Menschen mit ihrem Umfeld beschäftigen und sich für die Verbesserung einsetzen, sah man bei der Veranstaltung „Meine Hood/Meine Meinung“ in Lechhausen, wo in dem frisch sanierten Jugendhaus Fabrik Politikerinnen und Politiker auf junge Menschen trafen, um sich gemeinsam über jugendspezifische Themen zu unterhalten.

40 bis 50 junge Leute sind gekommen, um ihre konkreten Vorstellungen und Anliegen für die Zukunft an Politiker verschiedener Couleur heranzutragen. Viele haben eine enge Bindung zu Lechhausen. Die einen sind in dem großen Stadtteil aufgewachsen, die anderen leben oder arbeiten hier. Vertreter von den Grünen, der Jusos, der Jungen Union, der PARTEI, der Polit-WG, „Augsburg in Bürgerhand“, ÖDP und „Wir sind Augsburg“ sind an diesem Abend gekommen, um sich mit jungen Menschen über ihre Sorgen und Wünsche auszutauschen.

Der Abend gestaltet sich in lockerer Atmosphäre in Form eines World Café, bei dem die Teilnehmenden sich um Tische zusammenfinden und relevante Fragen diskutieren. Die Diskussionsgrundlage bilden in Workshops von den Jugendlichen erarbeitete Ideensammlungen zu den Themen Sport, Bildung und Außenanlagen. „Mehr Parks, neue Schränke, Getränkeautomat, das Schulgebäude von außen schön machen, Decke renovieren“, sind die notierten Punkte auf der Mängelliste, um nur einige zu nennen.

Um den Thementisch „Modernisierung und Digitalisierung von Schulen“ findet sich sogleich ein großer Pulk, bei dem sich die Grünen-Politikerin Verena von Mutius-Bartholy nach konkreten Wünschen der Schüler erkundigt. Auf der Wunschliste stehen neben größeren Anliegen wie Skateanlagen ganz grundlegenden Bedürfnisse wie Tischtennisschläger oder Duschmöglichkeiten. Die meisten Jugendlichen können den Bedarf ganz konkret benennen

Der 16-jährige Karl, der sich mit seinen klaren wie reflektierten Vorstellungen beinahe wie ein geübter Politiker ausdrückt, wird sehr deutlich. Der Lechhauser sei im Großen und Ganzen zwar zufrieden mit Augsburg, aber fehlender gegenseitiger Respekt und Lücken im Bildungssystem sind dem Teenager ein Dorn im Auge. Er wünscht sich, dass in der Schule mehr alltagspraktische und lebensnotwendige Kenntnisse wie Steuerwesen oder mehr Hauswirtschaft vermittelt würden.

Mitsprache von jungen Wählerinnen und Wählern ist der Grundstein dieses Abends. Vladyslav Klymov von den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, plädiert für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre, wenn nicht gar auf 14. Wie er attestiert auch Kai Viertel von „Die Partei“ der Jugend insgesamt ein großes politisches Interesse, sieht aufseiten der Stadt aber durchaus Handlungsbedarf.

Er beanstandet beispielsweise die Unverhältnismäßigkeit, mit der Themen angegangen werden, etwa die Investition in eine Theatersanierung gegenüber dem Fehlen von Fußbällen oder Beamern in einer Schule.

Die hohe Beteiligung auf beiden Seiten – Jugend wie Politik – an dem Diskussionsabend freut Markus Verbeeten, Regionalleiter Ost des Stadtjugendrings. Es liege ganz im Sinne des Jugendzentrums, bei den Jugendlichen das Selbstverständnis als mitgestaltendes Organ herauszuarbeiten. Das Team um Daniela Christ, Christina Rösele und Susanne Feldmann, Dieter Hegner und Nora Niklas lebt das Prinzip der Partizipation und demokratischer Entscheidungen den Jugendlichen vor. „Wir wollten, dass die Jugendlichen die Themen setzen.“

Auch Karl sieht sich mit seinen 16 Jahren in der Mitgestaltungspflicht: „Man macht sich Gedanken, man wird erwachsen.“

