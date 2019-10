vor 21 Min.

Was suchen Augsburger auf Kontaktbörsen im Internet?

Immer mehr Frauen und Männer finden sich über Online-Plattformen. Eine Studie will herausgefunden haben, welche Augsburger sich dort tummeln. Und auf welche Art der Beziehung viele Augsburgerinnen offenbar stehen

Von Jörg Heinzle

Es ist keine feste Beziehung, aber mehr als Freundschaft. Altmodisch würde man vielleicht von Affäre sprechen, heute nennt man es lieber „Freundschaft+“. Und glaubt man einer Studie, dann suchen Frauen in Augsburg sogar häufiger eine solche lockere Beziehung als Männer. Das Portal „Onlinedating.de“ hat eigenen Angaben zufolge die Profile von rund 6900 Augsburgern auf Internet-Kontaktbörsen analysiert. Plärrer oder Disco haben als Orte zum Anbandeln längst starke Konkurrenz bekommen: Studien zufolge kommt jede vierte Beziehung über das Internet zustande.

Generell scheint Augsburg ein gutes Pflaster zu sein, wenn man online nach der großen Liebe sucht: Das Verhältnis der Geschlechter ist bei den Nutzern in Augsburg offensichtlich recht ausgeglichen, mit einem leichten Männer-Überschuss. Rund 55 Prozent der analysierten Profile auf den Plattformen wurden von Männern eingestellt, etwa 45 Prozent von Frauen. Damit ist das Geschlechterverhältnis in Augsburg besser als im bundesweiten Schnitt, bei dem Männer rund 70 Prozent Anteil haben. Das Durchschnittsalter der männlichen Online-Dater aus Augsburg liegt bei 30,5 Jahren, das der Frauen bei 27,6 Jahren.

Weitgehend einig sind sich die Augsburgerinnen und Augsburger auch bei der Frage, was sie auf den Online-Kontaktbörsen überhaupt suchen. Männer und Frauen nennen demnach jeweils am häufigsten „gute Gespräche“, gefolgt von „Dates und Beziehung“. Auf Platz drei allerdings gehen die Interessen auseinander: Während Männer „neue Leute kennenlernen“ wollen, suchen Augsburgerinnen ganz konkret nach „Freundschaft+“. Also nach einer eher offenen Beziehung, die Sex nicht ausschließt. Da drängt sich die Frage auf: Sind die Frauen in Augsburg womöglich einfach nur ehrlicher?

Bei den Vornamen dominieren in Augsburg die Klassiker: Die meisten Nutzer heißen Michael, gefolgt von Thomas und Christian. Bei den Frauen liegt Julia als Vorname vorn, danach folgen Lisa und Laura. Kurios klingt auf den ersten Blick der von den Augsburger Nutzern offenbar am häufigsten angegebene Beruf: Geschäftsinhaber. Allerdings, erklären die Autoren der Studie, müsse man sich darunter nicht unbedingt den Firmenchef mit dickem Bankkonto vorstellen. Heutzutage sei es schließlich relativ einfach, sich selbstständig zu machen – auch als Einzelperson. Auf Platz zwei bei den Berufen folgt Ingenieur, auf dem dritten Rang der „Manager“. Manager klinge wichtig und mache nach Ansicht der Nutzer womöglich interessanter, heißt es in der Studie. In der Praxis könne aber zum Beispiel auch ein „Facility Manager“ – ein Hausmeister – dabei sein.

Interessant: Unter den Top 15 bei den Berufen sind auch Lehrer (Platz neun) und auf Platz 12 sogar eine Berufsgruppe, von der man meinen könnte, dass sie überhaupt kein Problem hat, ein Date zu finden: Barkeeper. Bei den Studenten geben die meisten an, dass sie Ingenieurwissenschaften studieren, gefolgt von Naturwissenschaft und Medizin – obwohl in Augsburg ein Medizinstudiengang gerade erst eingeführt wird.

Manche Nutzer sind auch auf der Suche nach einer Verabredung, obwohl sie vergeben sind. Allerdings ist die Zahl derer, die das auf ihrem Profil so angaben, sehr klein. Nur 1,3 Prozent der Augsburger geben laut den Daten von „Onlinedating.de“ an, dass sie in einer Beziehung sind, überwiegend sind es Männer. Da fragt man sich schon: Wie ehrlich sind Angaben, die man in den Kontaktanzeigen liest? Einen Trost gibt es ja: Im wahren Leben haben Lügen oft kurze Beine.

