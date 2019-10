vor 6 Min.

Washtec muss sparen

Was bedeutet das für die Mitarbeiter?

Jahrelang ist es für den Augsburger Waschanlagenbauer Washtec sehr gut gelaufen. Der Umsatz wuchs ständig, der Gewinn ermöglichte gute Dividendenzahlungen. Das Unternehmen entwickelte neue Produkte. Auch für das Jahr 2019 blickte die Geschäftsführung optimistisch in Zukunft. Zwar ging man von einem weniger rasant steigenden Wachstum aus, aber immer noch von einem Wachstum.

Doch es kam anders. Bereits im ersten Halbjahr musste das im SDax notierte Unternehmen schlechte Nachrichten verkünden. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur minimal zurückging, sank der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) deutlich. Von 18,3 Millionen im ersten Halbjahr 2018 auf 9,3 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Das Unternehmen musste damit seine Prognose für 2019 nach unten korrigieren. Die Zahlen für das zweite Halbjahr werden am Freitag bekannt.

Die Hoffnung, diese Zahlen würden eine starke zweite Jahreshälfte ausweisen und so ausgleichend wirken, erfüllten sich nicht. Das wurde am Donnerstag klar, als Washtec vorab und erneut eine Korrektur seiner Prognose bekannt gab. Statt einer Ebit-Rendite von über zehn Prozent geht man nun von neun Prozent aus, heißt es in einer Mitteilung. Für Experten klingt das immer noch gut, erfüllt aber nicht die Washtec-Erwartungen. „Das vierte Quartal wird gut und das stärkste im Jahr, aber wir können damit den schlechten Start zu Jahresbeginn nicht mehr wettmachen“, so Vorstand Axel Jaeger.

Bereits im Juni hatte Washtec angekündigt, ein Sparprogramm aufzulegen. Neben Sachkosten will das Unternehmen ab 2020 auch Personalkosten reduzieren. Deshalb ist geplant, die Zahl der Mitarbeiter auf das Niveau von 2017 abzusenken. Damals waren weltweit 1820 Menschen beschäftigt. Will man dieses Ziel erreichen, müssten rund 60 bis 70 Mitarbeiter gehen. Allerdings nicht nur in Augsburg sondern verteilt in der ganzen Welt. „Ob auch in Augsburg Arbeitsplätze wegfallen werden, ist unklar. Klar ist aber, dass wir bei dieser Maßnahme sozialverträglich vorgehen werden“, so Axel Jaeger. Zum Personalzuwachs war es gekommen, weil Washtec die weitere Entwicklung zu positiv eingeschätzt und daran die Personalplanung ausgerichtet hatte. (nist)

