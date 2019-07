vor 41 Min.

Wasserjungfern und Himmelspferde

Eine Ausstellung mit historischen Bestimmungsbüchern erschließt die elegante Schönheit der Libellen. Lange Zeit waren sie aber als unheimliche Wesen in Verruf

Von Alois Knoller

„Ein Sommer ohne Libellen ist kein Sommer, misslungen und verpfuscht ist er.“ So urteilte der Naturliebhaber und Schriftsteller Hermann Löns über die eleganten, farbenprächtigen Insekten. Zu dieser Zeit hatte der sächsische Geologe Toussaint de Charpentier das Image der Libellen mit seinem Bestimmungsbuch, das im Jahr 1840 Maßstäbe setzte, bereits kräftig aufpoliert. Denn Libellen waren lange nicht gut angesehen und galten als Unheilsboten. Der „Faszination Libellen“ spürt eine sehenswerte Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben nach.

Über de Charpentier, von dem ein bestens erhaltenes Exemplar in Augsburg liegt, fanden beide Institutionen zueinander. Durch seine äußerst exakten Wiedergaben von 60 europäischen Libellenarten beeindruckt dieses Werk bis heute, sagt Fritz Hiemeyer. Auch die feinsten Verästelungen in den durchsichtigen Flügeln, die verschiedenen Körper- und Kopfformen zeichnete der Geologe mit dünner Feder.

So präzise wie seine Bilder waren seine Beschreibungen – auf Latein. Charpentier ließ sich einiges einfallen, um die Farbnuancen anschaulich zu schildern. So schlage die Moosjungfer in ihren Körpersegmenten ins „Rauchmetallischdunkle“. Nicht immer traf Charpentiers Farbigkeit perfekt das Aussehen der Libelle, weil er es zuweilen mit Präparaten zu tun hatte. Die toten Tiere verlieren aber ihre Körperfarbe, weiß Naturforscher Hiemeyer.

Unscheinbar bis unansehnlich beginnen Libellen als braune Larven ihr Leben im flachen Gewässer. Die alte Naturkunde verachtete sie als Schlamm-Geborene. Der Augsburger Pfarrer Gottlieb Tobias Wilhelm bezeichnete sie in seinen populärwissenschaftlichen „Unterhaltungen aus der Naturgeschichte“ von 1798 als „braunes, hässliches Etwas auf sechs Beinen“ mit einem scheußlichen Krötenkopf. Seiner schriftstellerischen Fantasie ging noch weiter der Gaul durch: Ihren hervorquellenden Augen „sieht man die Mordlust förmlich an“.

Wilhelm wusste nicht, dass diese beiden „Augen“ eine Ansammlung von 40000 Facettenaugen sind. Die Libelle schlägt noch mehr Rekorde: Ihre Flügel sind ein Musterbeispiel für stabile Leichtbauweise, sie wiegen gerade ein hundertstel Gramm. Wenn die Libelle aus der Larve schlüpft, faltet sie diese Flügel erst auseinander und pumpt Körperflüssigkeit hinein. Diese zieht sie dann wieder ab und stülpt ihren langen Hinterleib aus. Wie Kamasutra mutet ihre Paarung an; Wilhelm meinte moralisierend, bei ihrer Begattung „gibt es keine Schmeichelei“.

Die Recherche in den Beständen der Bibliothek erwies sich als ergiebig. Ulisse Aldrovandi nannte sie in seinem Tierbuch 1638 „Perla“, Jan Swammerdam widerlegte 1685 die Theorie der Urzeugung, indem er die Larven der Libellen beschrieb – was ihn in Konflikt mit seiner Religion brachte. August Johann Rösel von Rosenhof sollte 1749 mit seiner „Insecten-Belustigung“ zum Wegbereiter einer positiven Betrachtung werden. Aber lange noch trugen sie wenig schmeichelhafte Namen wie Drachenhure oder Teufelsnadel, bis heute nicht ausgerottet ist auch die Angst, Libellen könnten stechen.

bis 19. Juli im historischen Cimeliensaal der Staats- und Stadtbibliothek, Schaezlerstr. 25, geöffnet Montag bis Freitag 11-16 Uhr, Führungen montags 11 Uhr, mittwochs 13 Uhr, freitags 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

