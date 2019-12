13.12.2019

Weber ruft „Digitalrat“ ins Leben

Berater aus Wirtschaft und Wissenschaft

CSU-OB-Kandidatin Eva Weber hat einen „Digitalrat“ ins Leben gerufen, der sich damit befassen soll, wie die Digitalisierung in Augsburg gestaltet werden kann. Weber kündigte im Fall ihrer Wahl an, das Gremium, dem neben Unternehmern unter anderem Hochschulpräsident Prof. Gordon Rohrmair und IG-Metallchef Michael Leppek angehören, in eine städtische Trägerschaft zu überführen. „Und für den Fall, dass ich unterliegen sollte, werde ich dem künftigen Oberbürgermeister die Fortsetzung dringend ans Herz legen“, so Weber.

Mit der Frage, wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die (Arbeits-)Welt in Augsburg verändern werden, befassen sich auch SPD und Grüne. Weber, die in der Stadtregierung als Bürgermeisterin aktuell für Wirtschaftsförderung zuständig ist, sagt, dass der Digitalrat als „Thinktank aus Menschen in der Region“ Impulse geben könne. Die Digitalisierung werde – vergleichbar mit der industriellen Revolution – weitreichende Folgen haben, die jeden als Bürger, Konsumenten und Arbeitnehmer oder Arbeitgeber betreffen. Häufig werde Digitalisierung nur als Problem und weniger als Chance gesehen. Wenn man aber etwa für die Beantragung eines Personalausweises nicht mehr aufs Amt müsse, sondern dies via Internet erledigen könne, sei dies für jeden ein Zeitgewinn.

Dass es sich beim Digitalrat um eine im Rahmen des Wahlkampfs von einer Partei ins Leben gerufene Aktion handelt, stört die Teilnehmer nicht. Rohrmair, der bei der Vorstellung anwesend war, sagte, dass er keine Ressourcen der Hochschule einsetze. Er sei auch weniger als Hochschulpräsident denn als Technikenthusiast dabei. Uwe Beikirch, Vorstand beim Softwareentwicklers Baramundi, sagte, dass er die Idee des Digitalrats gut finde. Er wolle sich, unabhängig vom Ausgang der OB-Wahl, in dem Gremium engagieren. (skro)

