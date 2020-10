07:00 Uhr

Weg in Haunstetten nach Heimatforscher Ludwig Feigl benannt

Oberbürgermeisterin Eva Weber (rechts) und Jutta Goßner vom Kulturkreis Haunstetten (links) enthüllten das Ortsschild für den neuen Ludwig-Feigl-Weg in Haunstetten.

Plus Künftig heißt der "Alraunenweg" in Haunstetten "Ludwig-Feigl-Weg". Er ist nach dem Begründer des Haunstetter Kulturkreises benannt.

Von Fridtjof Atterdal

Die Alraune ist eine Pflanze, der, zumindest in der Literatur, allerlei magische Wirkungen nachgesagt werden. Warum diese Pflanze nach der Eingemeindung von Haunstetten 1972 als Namensersatz für das "Apothekergässchen" herhalten musste, kann heute im Stadtteil niemand mehr sagen - aber beliebt war der Name "Alraunenweg" nie. Weshalb es auch nur fröhliche Gesichter gab, als Oberbürgermeisterin Eva Weber und Jutta Goßner vom Kulturkreis Haunstetten den nun dritten Namen für das Gässchen zwischen der "Dudenstraße" und der "Tattenbachstraße" in Haunstetten enthüllten. Künftig heißt der Gehweg "Ludwig-Feigl-Weg", benannt nach dem Haunstetter Heimatforscher und Initiator des Kulturkreises Ludwig Feigl.

Wo sich der "Ludwig-Feigl-Weg" in Haunstetten befindet

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Kulturkreises hatten dessen Mitglieder den Antrag bei der Stadt Augsburg gestellt, den Weg neben dem alten Haunstetter Rathaus und in direkter Nachbarschaft zu den Räumen des Kulturkreises nach dessen Begründer zu benennen. Die Umbenennung des Weges war laut Stadt unproblematisch möglich, weil keine Anwesen an dem 110 Meter langen und zwei Meter breiten Weg liegen.

Ludwig Feigl wurde am 17. Januar 1927 in der Gemeinde Haunstetten geboren und starb am 23. Mai 2005 im jetzigen Stadtteil Haunstetten. Er wirkte als Heimatforscher, Lokalreporter, Verwaltungsbeamter, Feuerwehrkommandant und Stadtrat. Er galt als herausragender Beobachter und Bewahrer der Haunstetter Ortsgeschichte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen