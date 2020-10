vor 23 Min.

Wegen Corona: Light Nights sind verschoben

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche stark gestiegen ist, sagen nun wieder viele Veranstalter Termine ab. Für die Lichternacht gibt es einen Ersatztermin.

Von Katrin Löwen

Die Corona-Lage hat sich vergangene Woche in Augsburg verschärft, weshalb strengere Regeln für Veranstaltungen gelten: Maskenpflicht, weniger Teilnehmer, nach wie vor strenge Abstandsregeln. Viele Veranstalter sagen deshalb wieder die ersten Termine ab. Auch die Light Nights, die am kommenden Wochenende hätten stattfinden sollen, sind betroffen.

Von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Oktober, sollten viele Gebäude in besonderem Licht erstrahlen. Die Stadtmarketing-Gesellschaft hatte ein Hygienekonzept entwickelt. Als Freiluft-Lichtkunstausstellung mit abgestimmten Hygienekonzept wäre eine Durchführung der Light Nights an diesem Wochenende zwar möglich gewesen, sagt Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing. Ausschlaggebend sei aber die Stimmungslage in der Bevölkerung gewesen.

„Wir verstehen, dass viele Menschen jetzt sehr verunsichert sind. Uns ist wichtig, dass sich die Leute bei den Light Nights sicher und wohl fühlen.“ Augsburg Marketing hätte dies trotz strenger Regeln und Vorgaben nach eigener Aussage nicht garantieren können, da sich nun einmal nicht jeder Besucher an solche Regeln halte. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, sollen die Light Nights nun Ende Januar 2021 stattfinden.

Bürgertreff Hochzoll sagt Termine ab

Auch in Einrichtungen in den Augsburger Stadtteilen gehen die Veranstalter wieder in den Corona-Modus über. Die Vorstandsmitglieder des Bürgertreffs Holzerbau in Hochzoll haben zunächst bis Ende dieser Woche sämtliche Generationentreffen abgesagt. Kulturveranstaltungen fänden weiter statt, solange die Stadt diese nicht verbiete.

Das Bürgerhaus Pfersee bietet ebenfalls Kurse an, die momentan ausgesetzt sind. „Es macht keinen Sinn, sie stattfinden zu lassen“, sagt Hausleiter Peter Luibl. Die Teilnehmerzahl sei beschränkt, und oft seien die Räume zu klein, um zwischen allen Teilnehmer den nötigen Abstand zu garantieren.

Die Arbeitsgemeinschaft der Haunstetter Vereine hat alle Veranstaltung zum Volkstrauertag abgesagt. Durch die strengen Hygiene- und Schutzvorschriften könne das Zeremoniell nicht wie üblich abgehalten werden.

Herr und Frau Braun sowie Silvano Tuiach (Mitte) haben ihre aktuellen Auftritte wegen Corona abgesagt. Bild: Andrea Collisi

Die Kabarettisten Silvano Tuiach und Herr und Frau Braun haben die nächsten Vorstellungen ihres Programms „Nix für unguat!“ ersatzlos gestrichen. Schon die für die kommende Zeit geplanten Termine wären Nachholtermine gewesen. Nun wird auch daraus vorerst nichts.

Themen folgen