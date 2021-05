vor 5 Min.

Wegen Corona fällt auch der Herbstplärrer 2021 in Augsburg aus

Plus Bayerns Volksfest-Städte einigen sich auf ein gemeinsames Vorgehen und sagen die Veranstaltungen in ihrer normalen Form ab. Die Stadt Augsburg prüft nun, welche Alternativen es zum Plärrer geben könnte.

Das Aus fürs Münchner Oktoberfest kam am Montag, nun steht die Entscheidung auch für den Augsburger Plärrer: Schwabens größtes Volksfest wird im Herbst erneut ausfallen - zumindest in der gewohnten Form mit Fahrgeschäften, Buden und Bierzelten auf dem Kleinen Exerzierplatz. Die Stadt will nun prüfen, ob es ähnlich wie im vergangenen Jahr Alternativkonzepte geben kann. Der Freistaat würde solche Lösungen nach Auskunft von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) unterstützen. Die Entscheidung zum Volksfest-Aus fiel in einer prominent besetzten Telefonschalte.

