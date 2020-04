Weggeworfene Zigarette verursacht Brand am Auensee

Zigaretten gehören in den Aschenbecher, nicht auf den Boden!



In Singapur kostet das auf den Boden Werfen einer Kippe knapp 1.500€.

Wird man innerhalb kurzer Zeit zweimal erwischt, muss man Gemeindienst leisten und darf in einem rosa Leibchen die Innenstadt reinigen.



Dort habe ich keinen einzige Stummel am Boden gesehen - ein Traum!



In Deutschland hat man sich dran gewöhnt seine Umwelt wie dreck zu behandeln - solange es eben nicht vor der eigenen Haustür ist. Ein Spaziergang durch die Innenstadt bestätigtes dieses Bild auf diversen anderen Müll.

