10:06 Uhr

Weihnachten: In den Augsburger Kirchen stellt sich die Frage nach dem Sinn

Womit sich die Prediger in den Weihnachtsgottesdiensten in Augsburg beschäftigt haben. Bischof Zdarsa erzählt, bei welcher Predigt ihm die Menschen besonders gut zugehört haben.

Von Jörg Heinzle

Der Augsburger Bischof Konrad Zdarsa hat schon in vielen Kirchen gepredigt, vor vielen Gläubigen. Doch hinter Gitter, in einem Gefängnis, scheint der Durst nach wohl überlegten Worten besonders groß zu sein. Nur selten hätten im Menschen so intensiv zugehört wie bei einer Weihnachtspredigt im Augsburger Gefängnis. Von diesem besonderen Erlebnis erzählte der katholische Bischof in der Weihnachtspredigt im Augsburger Dom – und fand dafür auch eine Erklärung, die sich nicht alleine an Häftlinge richtet.

Der Bischof beschäftigte sich in seiner Predigt mit der großen Frage, nämlich der nach dem Sinn des Lebens. Er sagte: „„Alle Bedrängnisse sind letztlich eine Aufforderung und ein Angebot von Gott, den Sinn unseres Lebens zu erkennen, unser Leben zu ändern und neu zu orientieren.“ Der Strich zwischen Gut und Böse gehe mitten durch das menschliche Herz. „Auch Glaubende sind nicht ohne Sünde und leider oft alles andere als lupenreine Zeugen der Frohen Botschaft“, so Bischof Konrad weiter. Er sprach das zuletzt wieder viel diskutierte Thema Kindesmissbrauch in der Kirche damit nicht direkt an. Wer wollte, konnte seine Worte aber auch darauf beziehen. Der Sinn des Lebens – für Bischof Zdarsa besteht er darin,Jesus kennen zu lernen, ihm nachzufolgen und mehr und mehr so zu werden wie er.

Schnelle Antworten? Gebe es auch von Jesus nicht

Am Hochfest der Geburt Jesu werde die Antwort auf diese Frage aller Fragen feierlich verkündet. „Und das Wort ist fleischgeworden und hat unter uns gewohnt“, zitierte der Bischof aus dem Johannesevangelium. Für den Evangelisten Johannes sei Jesus deshalb die Antwort auf die Frage, wofür es sich zu leben lohne, in welcher Situation auch immer. Schnelle, einfache Antworten liefere aber auch Jesus nicht, erklärte der Zdarsa. Um sich mit ihm und der Frage, wie man Gott oder das Gute erkennen könne zu befassen, brauche unter Umständen einen längeren Zeitraum oder vielleicht sogar ein ganzes Leben.

Die Sinnfrage hat auch Weihbischof Florian Wörner in der nächtlichen Christmette aufgegriffen. Es gehe um eine „Sehnsucht nach mehr, nach etwas, was nicht vergeht und ewig froh macht“, sagte Wörner. Diese Sehnsucht gehöre zum Wesen des Menschen, Gott habe sie ihm eingepflanzt. „Wissen wir, wo wir hingehören, und wo wir bekommen, was wir wirklich im Tiefsten brauchen?“, richtete sich der Weihbischof deshalb an die Gläubigen. „Oder geben wir uns mit Ersatz zufrieden? Leben nicht ganze Industriezweige davon, unsere Sehnsüchte zu bedienen, um sie dann doch nicht wirklich zu befriedigen?“ Bei Gott sei es anders: „Wer ihn sucht und sich von ihm finden lässt, dessen Sehnsucht kommt ans Ziel, und seine Freude wird eine dauerhafte und vollkommene werden.“

Ein Leben nach dem Tod nur für jene, die Angst im Dunkeln haben?

Eine andere Grundfrage warf die evangelische Stadtdekanin Susanne Kasch in ihrer Weihnachtspredigt in der Kirche Sankt Anna auf. Der Glaube sei „strittig“ in unserer Welt sagte sie. Sie zitierte den verstorbenen Stephen Hawkins. Er war überzeugt: „Ich sehe das Gehirn als einen Computer an, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Einzelteile nicht mehr funktionieren. Es gibt kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer; das ist ein Märchen für Leute, die Angst im Dunkeln haben.“

Susanne Kasch hielt dem entgegen: „Wenn ich glaube, dass ich nicht zufälliger Zellhaufen bin, sondern ein geliebtes Gotteskind, kann ich Durststrecken aushalten und auch in Menschen, die mir das Leben schwermachen, ein geliebtes Gotteskind sehen.“ Wer daran glaube, dass Gott für alle Menschen Gerechtigkeit und Frieden und kein Leid und Geschrei wolle, der werde auch jetzt schon dafür arbeiten. Wer nicht daran glaube nur ein leistungsschwacher Computer zu sein sondern ein älter werdender Mensch, werde diese Lebensphase nicht mit Angst sondern mit Neugier angehen. Weihnachten bedeute, so Kasch: „Ihr kommt aus der Liebe des Schöpfers“. Unsere Welt bestehe nicht nur aus biochemischen und physikalischen Prozessen. Zu unserer Welt, so ihre Feststellung, gehöre ein Geist von Liebe und Sinn.

