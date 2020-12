06:33 Uhr

Weihnachten: Wo ein Corona-Test über die Feiertage möglich ist

Plus Weihnachten mit Freunden und Verwandten feiern, das ist ein Risiko. Wo man sich kurz vor und während der Feiertage in Augsburg auf Corona testen lassen kann.

Von Leonhard Pitz

Der harte Lockdown ist beschlossene Sache, vor Weihnachten steht die Kontaktvermeidung ganz oben auf der Tagesordnung. An den Festtagen werden die Einschränkungen gelockert. Doch viele haben Angst, sich oder Verwandte bei den Feierlichkeiten anzustecken. Einigermaßen sicher ist eigentlich nur, wer sich zwei Wochen isoliert hat - oder einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Doch die Testmöglichkeiten über die Feiertage sind beschränkt - die Auswertung der Tests im Labor soll hingegen ohne Verzögerungen klappen.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung (Bayern) haben die Hausärzte auch in diesem Jahr vom 24. bis einschließlich 26. Dezember geschlossen, nach den Feiertagen seien sie aber wieder erreichbar. Auch eine zweite wichtige Anlaufstelle für Tests fällt weg: das Corona-Testzentrum an der Messe. Es hat ebenfalls an Heiligabend geschlossen, und macht - weil der 27. Dezember ein Sonntag ist - erst am 28. Dezember wieder auf, teilt Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) mit. Auch an Silvester und Neujahr kann man sich an der Messe nicht testen lassen.

Augsburg: Mehr Termine am Messe-Testzentrum vor Weihnachten

Verantwortlich dafür sei der Freistaat als Auftraggeber des Testzentrums, sagt Christian Hahn vom städtischen Gesundheitsreferat. "Der Freistaat hat klar vorgegeben, dass von Montag bis Samstag getestet wird, an Sonn- und Feiertagen nicht." Es sei der Stadt auch nicht möglich, zusätzliche Testangebote anzubieten, so Erben, "da mit 1200 Tests pro Tag bereits das Maximum der staatlich vorgegebenen Tests ausgereizt ist".

Trotzdem soll in den letzten zwei Wochen des Jahres mehr getestet werden können, sagt Christian Hahn, da die Stadt das Kontingent von 1200 Tests pro Tag auf die ganze Woche umrechne. "Wir versuchen, die Kapazitäten an den Werktagen zu erhöhen, das bedeutet an den Werktagen in den Feiertagswochen werden mit mehr Personal mehr Termine angeboten." Klar sei aber auch, dass man es in drei Tagen nicht schaffen werde, so viele Menschen zu testen wie sonst in einer ganzen Woche. Tobias Hock, Assistent der Geschäftsleitung der Bäuerle-Ambulanz, die das Testzentrum betreibt, bestätigt, dass mehr als 1200 Tests pro Tag am Messezentrum personell möglich sind. "Aktuell ist dieser Bedarf aber noch nicht absehbar", sagt Hock.

In der Maxstraße gibt es auch an den Feiertagen Testmöglichkeiten

An freistaatliche Vorgaben ist das "Testcenter-Downtown" in der Maximilianstraße nicht gebunden. Das Labor wird privat betrieben, wer hier einen PCR-, Antikörper- oder Antigenschnelltest machen möchte, muss zahlen. Dort kann man online auch Testtermine für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage vereinbaren. "Wir haben jeden Wochentag, außer sonntags, und an Neujahr geöffnet. Sollten die Termine eines Tages knapp werden, können wir die Öffnungszeiten auch kurzfristig erweitern, um zusätzliche Proben zu nehmen", sagt Erika Schwarzbach vom Labor ArminLabs, das das Testcenter in der Innenstadt betreibt.

Die jeweiligen Ergebnis-Fristen wollen beide Einrichtungen trotz der Feiertage einhalten. Das Labor von ArminLabs arbeitet nach eigenen Angaben von Montag bis Samstag durch. "Da unser Routine-Labor ab dem 21. Dezember deutlich weniger Proben erhält, kann ein Kern-Team die zeitnahe Abarbeitung der PCR-Tests sicherstellen", sagt Schwarzbach.

Labore arbeiten auch an den Feiertagen durch

Christian Scholz von Diagnosticum, das die PCR-Tests von der Messe auswertet, rechnet ebenfalls nicht mit Verzögerungen. "Die PCR-Testungen werden auch über die Feiertage durchgeführt." Es sei Personal im Einsatz, um die nach Rückmeldung der Entnahmestellen geschätzten Testmengen abzuarbeiten, sowie zusätzliches Personal in Bereitschaft, falls mehr Tests durchgeführt werden, so Scholz weiter. "Aufrechterhalten lässt sich dies nur mit der außerordentlichen Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter, die dafür zum großen Teil auf Urlaub zwischen den Feiertagen verzichten und auch bereit sind, an den Feiertagen zu arbeiten", sagt der Geschäftsführer von Diagnosticum.



Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen