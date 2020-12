vor 48 Min.

Weihnachtsbäume und Geldspenden für Bedürftige in Augsburg

Die Spendenbereitschaft in Augsburg ist hoch. Vereine, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen haben sich auch in diesem Jahr für Bedürftige eingesetzt.

Von Fridtjof Atterdal

Augsburg hat ein Herz für Menschen in Not. Viele Vereine, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen haben auch in diesem Jahr gespendet. Ein Überblick:

53 festlich geschmückte Weihnachtsbäume haben die Stadtwerke Augsburg (swa) an den Sozialverband SKM Augsburg übergeben. Die vorweihnachtliche Überraschung gab es im Rahmen der swa-Weihnachtsaktion "#swainachtet in deiner Stadt". Die Freude des stellvertretenden Geschäftsführers des SKM Augsburg, Martin Kraus, und von Sunni Strewe, SKM-Mitarbeiterin und Leiterin des von den Stadtwerken gesponserten Stromspar-Check-Projekts, war bei der Übergabe mit dem swa Weihnachtsbulli nicht zu übersehen: "Die Überraschung ist den swa wirklich gelungen. Wir freuen uns riesig über die Weihnachtsbäume." Für sie war der Platz schnell gefunden. "Die drei schmucken Bäume kommen in unser Wärmestubenzelt, das städtische Übergangswohnheim für obdachlose Männer sowie in das Georg-Beis-Haus – einer Wohnanlage für ehemals obdachlose Männer. Die weiteren 50 gespendeten Bäume bekommen unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Sie sind für uns das ganze Jahr im Einsatz und sollen dafür auch einmal entlohnt werden", so Kraus.

Jonas Micheler und Annika Heim haben 53 Weihnachtsbäume an Martin Kraus und Sunni Strewe übergeben (von links). Bild: Thomas Hosemann/swa

Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro unterstützt die Firma PCI Augsburg GmbH den Förderverein des Sonderpädagogischen Förderzentrums Martinschule. Zur symbolischen Scheckübergabe trafen sich Zweite Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration Martina Wild, Schulleiter Peter Grau sowie Thomas Wackerbauer, Standortleiter Augsburg der PCI Augsburg GmbH. Das Geld ist für den Erwerb weiterer digitaler Endgeräte gedacht. Die großzügige Spende kommt damit direkt und spürbar den Kindern und ihrem Schulalltag zugute. Wie Marc C. Köppe, Vorstandsvorsitzender der PCI-Geschäftsführung sagt, habe man sich entschieden, in diesem Jahr statt der entfallenen Weihnachtsfeier unter dem Motto "Gleiche Chancen für alle" an den drei PCI-Standorten jeweils 10.000 Euro an Bildungs- und Hilfseinrichtungen zu spenden. "Wir möchten hier als Firma gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sind überzeugt, dass das Geld bei der Martinschule in guten Händen ist.“

Wegen der Corona-Pandemie bekommen die Vereine in Buch im Jahr 2021 zusätzliches Geld. Bild: Skolimowska, dpa

Auch die Swan GmbH, Projekthaus für SAP-Logistik hat in diesem Jahr auf die Weihnachtsfeier verzichtet und stattdessen an ihren Standorten Augsburg und Nürnberg für soziale Projekte gespendet. Der Augsburger Standort unterstützt die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – LICHTBLICKE e.V. mit insgesamt 1000 Euro. Vom Nürnberger Standort gehen 500 Euro an die ökumenische Wärmestube in Nürnberg.

