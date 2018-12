17.12.2018

Weihnachtsfreude aus der Küche

Seit mehr als 40 Jahren zaubert der „Club der kochenden Männer“ in der Adventszeit ein außergewöhnliches Weihnachtsmenü für Bedürftige. Nicht nur für die Empfänger ist das eine besondere Sache

Von Fridtjof Atterdal

Das Menü, das Stefan Hartling und seine Frau an diesem Adventssonntag in vier Warmhalteboxen in eine kleine Wohnung in Haunstetten bringen, könnte aus einem Edelrestaurant stammen. Fünf Gänge, Entenleber-Terrine, Brätstrudelsuppe und dann gebraten Gänsebrust mit Blaukraut und Knödeln. Zum Dessert gibt es ein weihnachtliches Tiramisu. Doch das Weihnachtsessen wurde an diesem Tag vom „Club der kochenden Männer“ in der LEW-Kantine zubereitet – und wird von den Kuratoriumsmitgliedern der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu Menschen gebracht, denen das Schicksal schwer mitgespielt hat. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, mit den Menschen, die ich sonst nur als Fall aus meiner Arbeit für die Kartei der Not kenne, persönlich in Kontakt zu treten und ihre Lebensumstände kennenzulernen“, sagt Stefan Hartling vom Leserhilfswerk.

In der Wohnung werden die Essensboten freudig empfangen, eine Frau im Rollstuhl öffnet die Türe. An dem kleinen Esstisch warten ihre Eltern, die Schwester kümmert sich darum, die Gerichte aus den Boxen zu nehmen. „Was für ein exklusives Menü“, freut sich die Empfängerin. „Den dritten Advent werden wir dieses Jahr drei Tage lang feiern“, scherzt sie angesichts der Menüfolge. Sie hat kleine Fichtenzweige mit ausgesägten Holzsternen vorbereitet, die sie den Boten dankbar in die Hand drückt. Stefan Hartling rühren diese Besuche. „Es gibt viele Menschen in unserem Verbreitungsgebiet, denen man die Not nicht so ansieht“, sagt er. „Und dann sieht man die Freude, die man mit dem Weihnachtsessen macht – und kann so viel Positives für sich selbst mitnehmen“, so das Kuratoriumsmitglied.

Die Freude, die die Menüs den Empfängern bereiten, ist auch für die kochenden Männer der Ansporn, sich seit über 40 Jahren im Advent für zwei Tage in die Küche zu stellen und dieses besondere Weihnachtsmahl zu zaubern, sagt Klubpräsident Jürgen Bartel. „Uns geht es so gut – und mit dieser kleinen guten Tat können wir Menschen, die es im Leben schwer haben, etwas zurückgeben“, findet er. Der Präsident lobt die Partnerschaft mit der Kartei der Not, die es erst ermögliche, den Menschen diese Freude zu machen.

Für die Menüfolge ist in wechselnder Reihenfolge immer ein anderes der 13 Mitglieder des Kochklubs zuständig. In diesem Jahr hält Hansjörg Krüger das Zepter in der Küche. „Wir wollten ein bodenständiges, bayerisch angehauchtes Weihnachtsessen machen“, erklärt er die Auswahl. 71 Menüs sind an diesem Mittag rausgegangen. „Das bedeutet 33 Liter Suppe mit 280 Brätstrudeln, 71 Gänsebrüste, 71 Kartoffelknödel und genauso viele Semmelknödel. 71 Portionen Blaukraut und 71 mit Preiselbeeren gefüllte Äpfel, rechnet er vor.

Das Tiramisu wurde mit weihnachtlichem Gebäck verfeinert. In diesem Jahr hat sich zwischen die kochenden Männer auch eine junge Dame geschmuggelt. Seit sieben Uhr in der Früh hat Valentina Ensenmeier den Köchen tatkräftig geholfen. „Ich koche und backe gern und fand es schön, hier etwas für Bedürftige tun zu können“, sagt die zehnjährige Tochter eines der Kochbrüder.

Damit das Weihnachtsessen möglich wird, engagieren sich neben den Köchen viele Sponsoren. So finanzieren die Kreis- und die Stadtsparkasse die Zutaten, der Gastronomiegroßhandel Wiedemann spendet die Aluschälchen für die Essen und die Bäckerei Balletshofer ist für die Plätzchenteller zuständig. Und dann gibt es noch einige Augsburger, die mittlerweile auf Korsika leben und immer noch einen Blick auf ihre Heimatstadt haben.

Sie haben in diesem Jahr selbst gemachte Orangenmarmelade beigesteuert.

