Weihnachtsmarkt Alte Silberschmiede: Öffnungszeiten, Parken und Programm

Der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede lockt auch 2019 Besucher aus der Region an. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Anfahrt/Parken, Programm und Zeiten: hier.

Bis kurz vor Heilig Abend hat der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede 2019 geöffnet. Öffnungszeiten, Programm, Gepäckaufbewahrung, Anfahrt und Parken - die Infos.

Der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede in Augsburg ist ein Geheimtipp für die Menschen, denen der Trubel auf dem Christkindlesmarkt etwas zu viel ist. Vom Rathausplatz ist er keine fünf Gehminuten entfernt und lässt sich in der Pfladergasse besuchen. Seit dem 25.11.19 eröffnet, gilt der Weihnachtsmarkt unter den Augsburgern als echter Geheimtipp. Hier gibt es ebenso Glühwein, Würstchen und Gebäck, doch umgeben von alten Gemäuern, strahlt der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede eine ganz besondere Atmosphäre aus.

In diesem Artikel finden Sie Infos zu Öffnungszeiten, Programm und Gepäck-Aufbewahrung. Außerdem gibt es Tipps für Anfahrt und Parken.

Weihnachtsmarkt Alte Silberschmiede 2019: Öffnungszeiten im Überblick

Der Weihnachtsmarkt hat noch bis Montag, 23. Dezember 2019, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind folgendermaßen:

Sonntag bis Donnerstag: 16 bis 20 Uhr

Freitag: 16 bis 21.30 Uhr

Samstag: 12 bis 21.30 Uhr

Programm beim Weihnachtsmarkt Alte Silberschmiede 2019

Auf dem Programm beim Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede steht auch 2019 wieder eine Tombola des Roten Kreuzes (Kreisverband Augsburg-Land). Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Auto (Dacia Sandero "Edition Silberschmiede"), einen Reisegutschein oder Schmuck.

Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede: Parken und Anfahrt

Der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede findet mitten in der belebten Innenstadt in der Pfladergasse 10 statt. Wer aus anderen Stadtteilen oder aus der Region anreist, sollte seine Anreise gut planen.

Anreise mit dem Auto und Parken

Wer mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt anreisen will, sollte beachten: Parkplätze rund um den Rathausplatz sind außerordentlich rar und verhältnismäßig teuer. Als entspannte Alternative bieten sich verschiedene Park-and-Ride-Plätze (P+R) rund um die Innenstadt an. Es bietet sich der P+R-Platz am Plärrer (Montag bis Freitag: 2 Euro, Samstag und Sonntag: 2,50 Euro) an. Von diesem Parkplatz aus ist der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede in der Regel am schnellsten erreichbar – zum Beispiel mit der Straßenbahn-Linie 4 oder zu Fuß (ca. 20 Minuten). Alternativ gibt es noch die P+R-Parkplätze Spickelbad (Friedberger Straße), Augsburg-Nord, Augsburg-West, Inninger Straße, Chippenhamring oder Sportanlage Süd.

Anreise per Bahn

Wer mit der Bahn anreisen will, steigt am Hauptbahnhof Augsburg aus und fährt mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Innenstadt. Eine aktuelle Fahrplan-Auskunft finden Sie hier. Alternativ ist der Fußweg vom Hauptbahnhof bis zur Alten Silberschmiede in der Pfladergasse in etwa 20 Minuten zu bewältigen.

Für Besucher, die aus dem Landkreis Augsburg kommen, bietet die Staudenbahn einen Sonderservice an: den Christkindles-Takt. Die Züge fahren immer samstags zwischen Markt Wald und Augsburg. Mehr Informationen zum Fahrplan finden Sie in der Vorweihnachtszeit auf der Internetseite der Staudenbahn.

Anreise per Fernbus

Augsburg ist auch per Fernbus erreichbar. Die Fernbus-Haltestelle liegt im Norden Augsburgs. Anschließend können Besucher mit der Tram in die Innenstadt fahren. Hier finden Sie eine Fahrplan-Auskunft.

Weihnachtsmarkt Augsburg 2019: Gibt es Gepäck-Aufbewahrung?

Die Augsburger Verkehrs-Gesellschaft (AVG) bietet einen besonderen Service für Weihnachtsmarkt-Besucher an: einen Gepäckbus. Dieser steht jeweils von Montag bis Samstag beim Merkurbrunnen am Moritzplatz. Besucher können ihr Gepäck an dem Bus abgeben und entspannt über den Weihnachtsmarkt schlendern oder in der Stadt einkaufen gehen. Die Öffnungszeiten des Gepäckbusses: Montag bis Donnerstag von 12 bis 20.30 Uhr sowie Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr.

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

