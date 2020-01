vor 17 Min.

Weihnachtsmarkt: Verkehrsverein macht dieses Jahr eine Pause

Warum der Alternativstandort an der Burgwehr und im Hofgarten für den Neuburger Verkehrsverein nicht infrage kommt.

Es steht fest: Die Schlossweihnacht wird diesen Advent nicht stattfinden. Das hat der Verkehrsverein in seiner Vorstands- und Komiteesitzung am Mittwoch beschlossen. Hintergrund der Entscheidung sind Sanierungsarbeiten am Schloss, das 2020 für mehrere Monate geschlossen werden muss. Der Verkehrsverein war daher gezwungen, sich nach anderen Standorten umzusehen.

Noch vor wenigen Wochen diskutierte der Finanzausschuss mögliche Alternativen. Wie berichtet, hatte der Verkehrsverein damals um Boxen- und Marstall gebeten, außerdem um den Außenbereich des Marstallhofs, um seine Schlossweihnacht auszurichten. Während die Ausschussmitglieder beiden Innenräumen zustimmten, wiesen sie allerdings die Bitte zurück, auch den Marstallhof nutzen zu dürfen. Stattdessen schlug der Ausschuss Burgwehr und Hofgarten vor.

Ein Konzept, das der Verkehrsverein nun abgelehnt hat. Man habe alles abgewogen, das Positive und das Negative, erklärt der Vereinsvorsitzende Friedhelm Lahn auf Nachfrage. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es so keinen Sinn hat.“ Der Organisationsaufwand für diese einmalige Ausrichtung sei zu groß, der Kostenfaktor schwer kalkulierbar. Dazu komme, dass sich der Untergrund im Hofgarten wohl nicht eigne, um Buden aufzustellen. „Das könnte in einer Schlammwüste enden.“ Auch die Burgwehr sei als Ort für Stände ungeeignet. Ohnehin, sagt Lahn, würde die Schlossweihnacht durch die einzelnen Standorte zersplittern. „Es wäre keine Einheit mehr.“ Die Schlossweihnacht fällt in diesem Jahr also aus. Betrübt stimmt das den Vereinsvorsitzenden aber nicht, im Gegenteil, Friedhelm Lahn sieht darin eine Chance. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Schlossweihnacht länger zu planen und 2021 etwas Besonderes zu kreieren.“ (nr)

