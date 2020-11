vor 16 Min.

Weihnachtszirkus aus Moskau ist in Augsburg wegen Corona abgesagt

Der Veranstalter will das Gastspiel des Moskauer Weihnachtscircus in Augsburg nach Möglichkeit im Frühjahr 2021 nachholen.

Seit vielen Jahren gastierte der Moskauer Weihnachtscircus in Augsburg. Anfangs auf dem Messegelände, zuletzt dann immer mit großem Glitzerzelt und viel Erfolg an der Riedinger Straße bei der Rockfabrik. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus haben sich die Macher entschlossen, ihr Gastspiel im Dezember und Januar abzusagen, so Pressesprecher Michael Wagner.

Die aktuelle dynamische Entwicklung lasse keine andere Wahl. Allerdings: Sobald die Infektionszahlen und die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen ein Gastspiel möglich machen würden, wolle man, die Termine im Frühjahr 2021 nachholen, so die Veranstalter. (lim)

