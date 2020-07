vor 34 Min.

Welche Besucherregelungen künftig an der Uniklinik Augsburg gelten

Auch an der Uniklinik in Augsburg wurden die Besucherregelungen angepasst.

In Bayern wurden die Besucherregelungen für Krankenhäuser angepasst, auch in Augsburg werden diese gelockert. Was es an der Uniklinik sonst noch Neues gibt.

Die Bayerische Staatsregierung hat die Besucherregelungen für Krankenhäuser erneut angepasst und so auf weitere Lockerungen reagiert. So gilt künftig auch in der Uniklinik in Augsburg: Ein Patient darf drei unterschiedliche Menschen als Besucher benennen. Einer dieser drei Besucher darf den Patienten täglich eine Stunde lang besuchen. Die Besuchszeit wurde auf täglich 14 bis 19 Uhr verlängert. Kinder dürfen von beiden Elternteilen besucht werden.

Uniklinik Augsburg: Wartezeiten sollen kürzer werden

Eine weitere Neuerung dürfte vor allem für Nutzer von Smartphones interessant sein. Wer sich vorab unter der Internet-Adresse www.uk-augsburg.de/besuch registriert, bekommt einen eigenen QR-Code zugesandt. Voraussetzung für die Registrierung mittels QR-Code ist das Runterladen einer App, die QR-Codes lesen kann.

Mit dem eigenen QR-Code geht es an der Einlasskontrolle im UKA wesentlich schneller. Die Warteschlange, die vor allem am Wochenende Patienten und Angehörige auf eine Geduldsprobe stellt, solle so deutlich verringert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Uniklinik. Zu beachten ist, dass für jeden neuen Besuch ein neuer eigener QR-Code notwendig ist, da sich die in der Selbstauskunft angegebenen Daten jederzeit ändern können. (AZ)

