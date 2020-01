01.01.2020

Welche Sorgen die Betriebe in der Region umtreiben

Plus Die zügige Fertigstellung des Augsburger Hauptbahnhofs ist für die IHK entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken. Welche Branchen gerade mit Problemen kämpfen.

Von Michael Hörmann

Die Bundesstraße B17 muss von der geplanten Osttangente entlastet werden, die Mobilitätsdrehscheibe am Augsburger Hauptbahnhof zügig fertiggestellt werden und die Anbindung des Nahverkehrs an das Universitätsklinikum ebenfalls rasch gelingen. Das sind drei zentrale Stellschrauben, an denen aus Sicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben mit Sitz in Augsburg gedreht werden muss, um den Wirtschaftsraum im Wettbewerb der Regionen zukunftsfähig aufzustellen. Die IHK versteht sich selbst als Sprachrohr der heimischen Unternehmen, wenn es um das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft geht.

Die Mobilität ist eine große Herausforderung Der Wirtschaftsraum Augsburg steht gerade in Mobilitätsfragen vor großen Herausforderungen, sagt IHK-Sprecher Thomas Schörg auf Anfrage. Wenn es um die Belange der 300.000-Einwohner-Stadt Augsburg geht, nennt Schörg konkrete Anliegen: „Ein Aspekt ist die Erreichbarkeit.“ Für Autofahrer müsse das lange versprochene Parkleitsystem in die Tat umgesetzt werden. Es bedürfe eines guten Angebots an Parkplätzen, um auch für auswärtige Besucher attraktiv zu sein. Von den Mitgliedsbetrieben der Kammer sei auch immer wieder zu hören, dass Aufenthaltsqualität in der Augsburger Innenstadt eine große Bedeutung habe. Schörg ist sich bewusst, wie er betont, dass bei diesen genannten Themen „der gemeinsame Schulterschluss aller Partner im Wirtschaftsraum für die künftige erfolgreiche Umsetzung entscheidend“ sei. Die Perspektiven der Industrie seien getrübt. Diese Erkenntnis ist nicht neu, da in der zurückliegenden Zeit mehrere Großfirmen am Standort Augsburg Personal abgebaut haben. Schörg erläutert: „Der Wirtschaftsraum ist insbesondere in den Branchen Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Luftfahrtindustrie vom Strukturwandel und den Entwicklungen in der Außenwirtschaft betroffen.“ Hinzu kämen Konzernentscheidungen, die unabhängig von den kommunalen wie regionalen Standortfaktoren getroffen wurden. Aktuelles Beispiel ist die Frage, wie es bei Renk und MAN Energy Solutions weitergehe. Der VW-Konzern gebe die Richtung vor. Die heimischen Betriebe gehen mit verhaltenen Aussichten ins neue Geschäftsjahr. Anders als im Handwerk, wo die Unternehmen über volle Auftragsbücher berichten, läuft es in der Industrie weniger rund. Schörg sagt: „Einige Risiken wie der Brexit, weltweite Handelskonflikte und der Strukturwandel in der Fahrzeugindustrie sind nicht entschärft und verunsichern die Unternehmen.“ Das sagen die Unternehmer in einer Umfrage Dies habe sich auch in der IHK-Konjunkturumfrage für den Wirtschaftsraum Augsburg gezeigt. Die Zahl der Unternehmen mit einer pessimistischen Geschäftserwartung erhöhte sich von zehn auf 17 Prozent. Verallgemeinern dürfte man diese Zahl jedoch nicht. Es überwiegen mit 25 Prozent (Frühjahrsumfrage: 22 Prozent) noch die positiven Prognosen für die kommenden Monate. Erfreulich läuft es in der Bauwirtschaft und insbesondere für die Dienstleistungsunternehmen. Augsburg profitiere davon, neue Büroräume sind nach wie vor gefragt. Schörg: „Die positive Entwicklung des Büroimmobilienmarktes zeigt dies.“. Voraussetzungen seien geschaffen, um die Zukunftsaufgaben zu bewältigen, heißt es bei der IHK. Das Technologiezentrum Augsburg (TZA) im Innovationspark sei ein wichtiger Baustein. Erfolgreich seien zudem der CoworkingCampus sowie die funktionierende Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Aktuelles Beispiel sei das von regionalen Unternehmen unterstützte Programm „gP - 2025“ (gefragte Persönlichkeiten - 2025) der Hochschule Augsburg. Auch der Aufbau der Universitätsmedizin am Uniklinikum Augsburg sei eine herausragende Chance für einen neuen zukunftsorientierten Branchenmix in der Region, sagt der IHK-Sprecher. Lesen Sie dazu auch: Marc Lucassen tritt sein Amt an: Was der neue IHK-Chef jetzt vorhat Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

