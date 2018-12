15:20 Uhr

Welcher Christbaum darf es sein?

Margit und Wilfried Wagner haben ihren Wunschbaum in der Fuggerei gefunden.

Nordmanntanne oder Fichte, schöne Spitze oder „kuschelige Nadeln“: Die Wünsche der Kunden sind so unterschiedlich wie die Bäume. Wie man Streit vermeidet.

Von Michael Eichhammer

Gleich zwei Nordmann-Tannen haben Karin Strauß (49) und Michael Schaumberg (45) auf dem Christbaummarkt in der Fuggerei gekauft. „Der Große ist für uns, der Kleine für die Mama“, erklärt Strauß. Seit 15 Jahren kaufen die beiden ihre nadelige Weihnachtsdekoration hier. „Bei einem Baumarkt liegen die Bäume ewig, hier sind sie frischer“, so die Überzeugung von Michael Schaumberg. „Man kann hier einfach den ersten Baum nehmen und der ist gut und hält bis Januar.“ Bei der Baumauswahl gehen die beiden nur nach dem Äußeren: Gerade und gleichmäßig gewachsen soll er sein. Und nicht zu ausladend, damit er nicht zu viel Platz einnimmt.

Judith (33) und Daniel Pfannenstiel (34) und Sohn Elia (3) kaufen ihren Baum in der Fuggerei, weil das Angebot hier aus der Region kommt. Und wegen des sozialen Aspekts: Wer seinen Baum hier ersteht, unterstützt die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt. Der Erlös aus den Christbaumverkäufen wird zur Renovierung der Fuggerei-Wohnungen verwendet. Die Familie freut sich, dass sie für den Kauf eine Jahreskarte für das Fuggereimuseum geschenkt bekommen. Ihr Wunschbaum sollte „dicht und symmetrisch sein und eine schöne Spitze haben“, erklärt Judith Pfannenstiel.

Ein Baum, der am wenigsten sticht

Ein ganz anderes Kaufkriterium war für Marcela Möckel ausschlaggebend: Der 32-Jährigen wurde gesagt, sie solle den Baum wählen, der am wenigsten sticht. „Aber die sind hier alle kuschelig“, so Möckel. In ihrem Elternhaus gab es nur einen Plastikbaum, jetzt soll der erste gemeinsame Naturbaum mit ihrem Mann Elias (30) und dem sechs Wochen jungen Sprössling Vincent gefunden werden.

Der grüne Wohnzimmerschmuck der Möckels ist einer von rund 1500 Exemplaren, die jährlich auf dem Christbaummarkt der Fuggerschen Stiftungen verkauft werden. Das Ideal, nach dem die meisten Käufer streben: „eine Nordmann-Tanne wie gemalt“, so Verkäufer Julian Dauner. Der 30-Jährige weiß allerdings: „Den Stereotyp-Käufer gibt es nicht – so unterschiedlich wie die Bäume sind auch die Kunden.“ Zwar sei die Nordmann-Tanne noch immer populär, doch mehr und mehr käme der klassische deutsche Weihnachtsbaum wieder in Mode – die Fichte.

Dauners Kollege Arnd Baumann kennt die Kundenwünsche seit über 20 Jahren. Dazu gehört auch der Service, die Bäume vor Ort mit der Spitzmaschine zu spitzen und abzuschneiden. Dabei kommt auch mal die Kettensäge zum Einsatz und der Abend ist akustisch für einen Moment weit entfernt von einer stillen Nacht. Baumanns Kunden schätzen, dass die Bäume direkt aus eigenen Kulturen aus der Region kommen und nicht wie anderswo aus Polen oder Dänemark importiert werden. „Wir haben den Vorteil kurzer Transportwege und können die Bäume später schlagen“, sagt Baumann. Die frischen Bäume würden länger halten und müssten nicht gespritzt werden, so der Experte, der hauptberuflich als Schreiner in der Fuggerei tätig ist.

Es gab Ausfälle wegen des heißen Sommers

Ist 2018 wegen des langen und warmen Sommers ein schlechter Jahrgang? Diese Sorge kann Wolf-Dietrich Graf von Hundt, Administrator der Fuggerschen Stiftungen, den Kunden nehmen. Zum einen weil der „nahrhafte, gut versorgte Boden bei uns dem Wassermangel trotzte“. 2018 war dennoch grenzwertig. „Es gab Ausfälle“, so von Hundt. Bei noch geringerer Wasserversorgung würden sich Schädlinge wie der Borkenkäfer exponentiell vermehren. Die Verkaufsbäume allerdings sind von der diesjährigen Witterung nicht betroffen, allenfalls die Jungbäume, die in fünf bis acht Jahren reif sind. Die Verkaufsbäume, die in diesem Jahr im Innenhof der Fuggerei stehen, haben dagegen schon einige Jahresringe auf dem Buckel. „Eine Nordmann-Tanne mit 2,20 Meter Raumhöhe ist circa zehn bis 12 Jahre alt“, erklärt Wolf-Dietrich Graf von Hundt.

Der frühe Vogel fängt den schönsten Baum? Das gilt in der Fuggerei nicht. „Wir haben hier im Hof 300 Bäume, da kommen aber permanent neue dazu, die wir auf Lager haben“, berichtet der Administrator: „Der schönste Baum könnte also auch der letzte sein. Und was ist überhaupt der schönste?“

Die Antwort kennt Margit Wagner: der Baum, den sie und ihr Mann Wilfried (56) gerade gefunden haben: „Der ist so schön, als wäre er unecht“, schwärmt die 51-Jährige. Seit acht Jahren kauft das Paar den Baum im Innenhof der Fuggerei. „Das Ambiente ist hier schöner als bei einem Baumarkt, das ist das A und O“, erklärt Wilfried Wagner. Zum alljährlichen Ritual gehört für ihn und seine Frau die Einkehr beim Glühweinstand, der direkt neben den Weihnachtsbäumen steht. Peter Gastl (51) bedient hier nicht nur die Christbaumkäufer, sondern auch an die zirka 11000 Touristen aus aller Welt, die in der Adventszeit das Fuggereimuseum besuchen.

Nebenbei lernt man auf dem Fuggerschen Weihnachtsbaummarkt auch, wie eine langjährige Ehe funktioniert: „Früher hatten wir hier diskutiert“, erinnern sich Roswitha (61) und Reinhard Baur (71). „Heute sage ich: Entscheide du“, erklärt der Gatte. Kein Einzelfall: „Wenn beim Baumkauf Uneinigkeit herrscht, gibt in der Regel der Mann nach“, so Verkäufer Julian Dauner.

Christbaummarkt in der Fuggerei; Angebot: Nordmann-Tannen, Rotfichten, Blaufichten; Adresse: Fuggerei 56, Augsburg; Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr – Verkauf bis zum 22. Dezember.

