Welcher Menübringdienst ist der richtige?

Wer darüber nachdenkt, sich sein Essen von einem Essenbringdienst liefern zu lassen statt selbst zu kochen, sollte sich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren. In vielen Städten gibt es mehrere Anbieter dieser Dienstleistung – öffentliche und private. Bei der Wahl eines Anbieters sollten folgende Fragen geklärt werden: Aus welchem Angebot kann der Kunde wählen? Wie ist die Qualität der Speisen? Wird das Essen täglich persönlich angeliefert? Gibt es eine Ernährungsberatung? Gibt es eine Vertragsbindung?

In Augsburg liefert der private Essenbringdienst Landhausküche. „Wir achten darauf, dass wir den Wünschen der Tischgäste gerecht werden“, so der Chefkoch der Landhausküche, Thomas Mindrup. Beim Kochen legen die Köche Wert auf ausgewählte Zutaten. Menükuriere bringen das Essen zur Mittagszeit täglich heiß ins Haus – wer wünscht an 365 Tagen im Jahr, ganz ohne Vertragsbindung. Den Kunden steht eine wöchentlich wechselnde Speisenkarte zur Verfügung, aus der sie täglich aus sechs verschiedenen Menüs wählen können. Wer mag, bestellt sich Beilagensalat, Dessert und Kuchen dazu. Bei speziellen Lebensmittel- und Ernährungsfragen hilft die Ernährungswissenschaft- und beratung bei Bedarf weiter.

