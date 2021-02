15:20 Uhr

Welle von Betrugs-Anrufen: Kriminelle geben sich als Polizisten aus

Unbekannte Anrufer haben erneut versucht, in Augsburg Menschen mit Betrugsmaschen um ihr Geld zu bringen. Dabei nutzten sie verschiedene Legenden.

Unbekannte Anrufer haben erneut versucht, in Augsburg Menschen mit Betrugsmaschen um ihr Geld zu bringen. Dabei nutzten sie verschiedene Legenden.

Im Laufe des Montags ist es in Augsburg erneut zu einer Welle von Betrugs-Anrufen gekommen. Potentielle Opfer aus mehreren Stadtteilen erhielten Anrufe von Betrügern, so die Polizei. Die mutmaßlichen kriminellen Anrufer versuchten den Angaben zufolge unterschiedlichste Betrugsmaschen. Unter anderem meldeten sich Männer, die sich als „Kommissar Beckmann“ und „Kommissar Wagner“ ausgaben und sich bei den Angerufenen nach Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen erkundigten. Weiter kam es zu vorgetäuschten Gewinnversprechen in fünfstelligen Eurobereichen.

Betrugs-Anrufe in Augsburg

Potentielle Opfer müssten zur Gewinnausschüttung im Vorfeld Geldbeträge oder andere finanzielle Vorleistungen eingehen, so die Legende. Eine 39-jährige Anwohnerin aus Hochzoll erhielt eine SMS mit Schadsoftware auf ihr Mobiltelefon und konnte durch Zurücksetzen der Werkseinstellungen den Computervirus wieder entfernen, so die Polizei. Die meisten der Angerufenen durchschauten die Maschen sofort und beendeten richtigerweise das Telefonat, heißt es weiter. (jaka)

Themen folgen