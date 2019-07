vor 20 Min.

Welterbe: Am Wochenende fällt die Entscheidung

In Aserbaidschan hat der Nominierungsprozess begonnen. Ein deutscher Kandidat hat bereits Probleme.

Von Nicole Prestle

In Baku, Aserbaidschan, hat am Freitag der Nominierungsprozess für neue Welterbestätten begonnen. 35 Vorschläge stehen auf der Liste, darunter Augsburgs historische Wasserwirtschaft. Welterbe-Koordinator Ulrich Müllegger, der mit Kulturreferent Thomas Weitzel und Antonia Hager vom Welterbe-Büro nach Baku gereist ist, geht davon aus, dass über Augsburgs Bewerbung am Sonntag entschieden wird.

Das Welterbe-Komitee, dem Vertreter aus 21 Staaten angehören, arbeitet die Vorschläge thematisch ab. Zunächst sind alle Nominierungen an der Reihe, die sich mit Naturräumen beschäftigen, es folgen Nominierungen für Natur- und Kulturdenkmäler, als letztes reine Kulturstätten. Da zur Augsburger Bewerbung sowohl Flüsse, Bäche als auch Bauwerke und technische Denkmäler gehören, wird es als gemischte Bewerbung eingestuft. Solche Nominierungen haben nach Einschätzung von Unesco-Experten gute Chancen auf eine Aufnahme in die Liste. Reine Kulturdenkmäler betrachtet das Welterbe-Komitee dagegen skeptischer, da es bereits viele solche Welterbestätten gibt.

China hat ab sofort eine neue Welterbestätte

Erster Kandidat war am Freitagvormittag China, das sich mit den Küsten entlang des Golfs von Bohai und des Gelben Meers beworben hatte. Diese Küsten sind Lebensraum für Vögel und andere Lebewesen. Das Welterbe-Komitee sprach sich einstimmig für eine Aufnahme in die Welterbeliste aus.

Die Augsburger Delegation wird während dieser Zeit neben dem deutschen Botschafter Platz nehmen, um im Fall von Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Die Vertreter des Welterbe-Komitees können dann Stellungnahmen zur Bewerbung abgeben. Spricht sich die Mehrheit der Teilnehmer für eine Eintragung in die Liste aus, wird dies mit einem Hammerschlag fix gemacht.

„Sollten wir den Titel bekommen, werden wir am Montag in Baku noch einen Empfang für alle deutschen Vertreter geben“, sagte Kulturreferent Thomas Weitzel auf AZ-Anfrage kurz vor seiner Abreise nach Baku am Donnerstag. Ein solcher Dank sei für neue Welterbestätten üblich. Am Mittwoch fliegt die Augsburger Delegation dann zurück.

Es gibt zwei weitere deutsche Anwärter

Neben der Augsburger Wasserwirtschaft gibt es zwei weitere Anwärter auf den Welterbe-Titel mit deutscher Beteiligung, darunter ein Antrag, der gemeinsam mit Tschechien eingereicht wurde. Hier geht es um die Montanindustrie. Der ursprünglich aussichtsreiche Antrag, den Donaulimes in Deutschland, Österreich, Slowakei und Ungarn zum Weltkulturerbe zu erklären, ist kurz vor der Entscheidung aber offenbar vom Scheitern bedroht. Ungarn wolle den gemeinsamen Antrag der vier Länder in letzter Minute abändern, teilte die Unesco-Kommission Österreich mit. Ungarns Regierung wolle einen Teil des Limes in Budapest vom Welterbe-Status ausgenommen wissen, hieß es.

Der Augsburger Autor und Verleger Martin Kluger gilt als einer der Väter der Augsburger Welterbe-Bewerbung. Im Video beantwortet er die wichtigsten Fragen. Video: Axel Hechelmann

Änderungen ieien seit Monaten wegen der Unesco-Regeln aber eigentlich nicht mehr möglich, sagte eine Sprecherin der Unesco-Kommission in Wien. Ein solcher Schritt werde voraussichtlich die Zurückweisung des Antrags nach sich ziehen. Die Entscheidung über den Donaulimes sollte am Samstag fallen. Noch steht der Punkt auf der Tagesordnung. (mit dpa)

