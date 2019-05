17:52 Uhr

Welterbe: Augsburg schafft die vorletzte Hürde

Der Internationale Denkmalrat befürwortet eine Einstufung des Wasser-Systems als Weltkulturerbe. Für die Stadt ist das ein wichtiger Etappensieg, doch die Entscheidung fällt erst in einem guten Monat in Aserbaidschan.

Von Stefan Krog

Augsburg ist auf seinem Weg zum Welterbe einen wichtigen Schritt weitergekommen – es hat die vorletzte Hürde genommen. Der Internationale Denkmalrat (ICOMOS), der das Unesco-Welterbekomitee fachlich berät, befürwortet die Einstufung des historischen Augsburger Wassersystems als Welterbe. Das geht aus den Sitzungsunterlagen für die Tagung des Welterbekomitees in Baku hervor, die die Unesco jetzt im Internet veröffentlicht hat. In einem guten Monat wird das Komitee in Aserbaidschan zusammentreffen und entscheiden, ob Augsburg den Titel bekommt.

Die ICOMOS-Stellungnahme ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Welterbe. Eine Ablehnung der Fachleute hätte die Chancen für Augsburg massiv verschlechtert. In einer zehnseitigen Stellungnahme kommen die Experten zum Ergebnis, dass das historische Augsburger Wassersystem mit seiner Trennung von Trink- und Brauchwasser wegweisend war, als Hygiene noch keine große Rolle spielte. Augsburg sei beim Wasserbau ganz vorn mit dabei gewesen. Das System der Lechkanäle, die Prachtbrunnen, Wassertürme und Kraftwerke illustrierten dies klar und seien gut erhalten. Wasser habe die Geschichte der Stadt über Jahrhunderte geprägt.

Die Welterbe-Bewerbung setzt nicht auf ein einzelnes Denkmal

Kulturreferent Thomas Weitzel sagte am Mittwoch auf Anfrage, man fühle sich durch die ICOMOS-Empfehlung in Strategie und Auswahl der Augsburger Welterbestätten bestätigt. „Jetzt erwarten wir mit umso größerer Spannung die Entscheidung in Baku.“ Die Bewerbung, die nicht auf ein einzelnes Denkmal setzt, sondern ein System von Bauten und die dahinterstehende Idee der nachhaltigen Wassernutzung zum Inhalt hat, sei aufwendig gewesen. Sie reicht von den historischen Wassertürmen am Roten Tor über die Lechkanäle und diverse Kraftwerke bis zum Hochablass mit der Kanustrecke. Auch die Prachtbrunnen in der Innenstadt sind Bestandteil. Wasser, so heißt es in der 750 Seiten dicken Bewerbungsschrift, sei ein roter Faden in der Stadtgeschichte.

22 Bilder Diese 22 Denkmäler sollen Augsburg zum Welterbe machen

Das letzte Wort hat das Unesco-Komitee, das vom 30. Juni bis zum 10. Juli in Baku tagt. Weitzel wird hinreisen, um gegebenenfalls Nachfragen der Experten beantworten zu können. Neben einer Zu- oder Absage ist möglich, dass die Stadt aufgefordert wird, ihre Bewerbung nochmals zu überarbeiten. Momentan gibt es 845 Welterbestätten – das Spektrum reicht von Touristenzielen wie Venedig oder Florenz über Holzkirchen in den Karpaten bis hin zu Steinkreisen in Gambia.

Für das Unesco-Gremium ist die Empfehlung der ICOMOS-Experten wichtige Richtschnur. Gebunden ist das Komitee daran aber nicht. Eine Rolle könnte bei der Vergabe des Welterbetitels auch spielen, wie Welterbestätten weltweit über die Staaten verteilt sind. Deutschland hat bereits viele und bekam zuletzt einige Male den Zuschlag. Augsburg erhofft sich aber Chancen, nicht zuletzt weil es sich beim Wasser um kein Einzeldenkmal handelt und das Thema in die Zukunft weist.

Augsburg erhofft sich durch den Titel, dass das Thema Wasser in der Stadtgesellschaft noch präsenter wird. Auch Touristen könnten angezogen werden. Die Welterbestätten wären einem strengeren Schutz unterworfen. Der Bau der Hochablass-Fischtreppe durch die Stadtwerke liegt momentan auf Eis, weil die Verträglichkeit geprüft werden müsste. ICOMOS lässt im Gutachten auch anklingen, dass der Bau von Tramlinien an Gewässern (gemeint ist die Linie 5 am Wertachkanal) geprüft werden müsste.

Lesen Sie dazu diesen Kommentar von Stefan Krog: Welterbe: Bewerbung ist schon jetzt ein Gewinn

Themen Folgen