vor 35 Min.

Welterbe: Wie geht es weiter? Und was kostet Augsburg der Titel?

Augsburg feiert: Am Verwaltungsgebäude am Rathausplatz prangt der Schriftzug „Wir sind Welterbe“.

Der neue Titel stellt die Stadt vor neue Herausforderungen. Ein Gespräch mit Kulturreferent Thomas Weitzel über Geld, Tourismus und ein großes Besucherzentrum.

Von Nicole Prestle

Herr Weitzel, Sie sind noch in Baku. Wie hat die Augsburger Delegation den Welterbe-Titel dort gefeiert?

Thomas Weitzel: Wir haben mit Mitgliedern der deutschen Vertretung angestoßen – ausnahmsweise nicht mit Wasser.

Haben Sie im Rahmen der Sitzung Kontakte geknüpft, die der neuen Welterbestätte nützlich sein können?

Weitzel: Wir haben hier Kontakte gestärkt und vertieft, denn eigentlich kennen wir schon viele Personen aus früheren Treffen wie Tagungen und Expertenmeetings. Im Hinblick auf die weitere Arbeit und das künftige Monitoring durch die Unesco waren besonders Gespräche mit dem deutschen Unesco-Botschafter Stefan Krawielicki wichtig. Daneben haben wir mit Barry Gamble aus England Kontakt, der ein Spezialist für Industriekultur ist, und mit Hilmar Schäfer von der Universität Viadrina Frankfurt. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit den Auswirkungen des Welterbes.

Sie kommen am Mittwoch nach Augsburg zurück. Wie wird es dort in Sachen Welterbe weitergehen?

Weitzel: Wir werden das Wasserfest am 20. Juli vorbereiten und parallel dazu die offizielle Urkundenübergabe im Herbst abstimmen. Dazu erwarten wir Ministerin Michelle Müntefering.

Die Stadt hat fast zwei Millionen für die Bewerbung ausgegeben. Wie viel Geld wird nun in eine Ausgestaltung dieses Titels fließen?

Weitzel: Ich muss vorausschicken, dass in diesen zwei Millionen Euro rund 570.000 Euro an Zuschüssen und Sponsorengeldern enthalten sind, unter anderem von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen.

Was wurde damit gemacht?

Weitzel: In den 1,98 Millionen Euro sind zwei große Posten enthalten. Das sind zum einen 70.000 Euro für die Öffnung der Roten-Torwall-Anlagen über die Freilichtbühne hin zu den Wassertürmen. Die Bürger hatten sich das immer gewünscht, die Welterbe-Bewerbung hat es möglich gemacht. Weitere 200.000 Euro haben wir aufgewendet, um die Originalbronzen des Augustusbrunnens im Maximilianmuseum zu präsentieren. Dann kamen noch die Ausgaben für die Bewerbungsbücher, für ein Fachsymposium und andere Posten hinzu. Auch in den Wasserladen, der am Rathausplatz entstehen soll, floss da bereits Geld.

22 Bilder Diese 22 Denkmäler machen Augsburg zum Welterbe

Und wie geht es finanziell weiter?

Weitzel: Im Haushalt 2020 sind 250.000 Euro vorgesehen. Das ist eine auskömmliche Summe. Am wichtigsten ist aus meiner Sicht ein ordentliches Leitsystem, das Besuchern den Weg zu allen Augsburger Sehenswürdigkeiten weist – ob sie nun zum Welterbe gehören oder nicht. Das muss nun gesamtstädtisch forciert werden. Hand in Hand mit Regio Augsburg Tourismus und dem Stadtmarketing müssen entsprechende Tourismuskonzepte erarbeitet werden, um Einzelreisenden und Gruppen entsprechende Pakete zum Welterbe anzubieten.

Und weitere Kosten, zum Beispiel für den baulichen Unterhalt der Denkmäler?

Weitzel: Unsere Denkmäler stehen gut da, baulich muss man aktuell nichts machen. Die jährlichen Ausgaben fürs Thema Welterbe werden insgesamt überschaubar bleiben.

Die Unesco schreibt ein Besucherzentrum vor, in dem Gäste informiert werden. Ist dafür noch immer die Stadtmetzg vorgesehen?

Weitzel: Die Unesco wünscht sich zwar ein Besucherzentrum, es muss aber nicht sofort entstehen. Bamberg steht seit 1993 auf der Welterbe-Liste, das Besucherzentrum hat erst diesen April eröffnet. Wir müssen uns in Augsburg auch erst einmal die Frage stellen, ob wir ein großes zentrales Besucherzentrum brauchen oder ob wir auf kleinere dezentrale Orte setzen und den Wasserladen am Rathausplatz als Infopoint und Verteilstation nutzen. Fiele die Entscheidung für ein großes Besucherzentrum, wäre die Stadtmetzg ein möglicher Ort. Dann stellt sich aber auch die Frage, wie sich ein solches Angebot auf die umliegenden Museen auswirkt.

Thomas Weitzel Bild: Ulrich Wagner

Welche Bedenken gibt es da?

Weitzel: Welterbe-Besucherzentrem sind in der Regel kostenlos. In anderen Städten wie Regensburg hat man festgestellt, dass diese Einrichtungen Besucher von kostenpflichtigen Museen abziehen, weil in Welterbestätten oft auch Stadtgeschichte erzählt wird. Das wäre auch bei uns so.

Wie könnte ein dezentrales Infosystem aussehen?

Weitzel: Die LEW betreibt am Wasserkraftwerk in Langweid das Lechmuseum. Die Stadtwerke werden daran interessiert sein, am Hochablass eine Anlaufstelle zu bieten. Dann haben wir das Maximilianmuseum mit den Original-Brunnenfiguren und der Modellkammer, die ja auch in direktem Zusammenhang mit dem Welterbe zu sehen ist. Es ist also schon viel da. Wichtig wird sein, dass alle Informationen aus einem Guss sind und dass es für Besucher ein vernünftiges System gibt, nach dem sie die Denkmäler besuchen und begreifen können.

Hat die Stadt einen Generalplan, wie man mit der Ernennung nun umgeht?

Weitzel: Erst wenn wir merken, was die Besucher wollen, können wir ein Konzept erarbeiten. Wir werden Ansätze für einen nachhaltigen Individual- und Städtetourismus entwickeln müssen. Dieses Thema wurde auch am Rand der Tagung in Baku in Fachsitzungen erörtert. Hier haben wir nun die Chance, neue Wege zu gehen. Wir brauchen außerdem einen Etat für Vorträge und ein Bildungsprogramm. Es gibt viele Ideen, die wir nun ausbauen müssen. Meine Idee wäre außerdem, das Wasserfest, das wir jetzt am 20. Juli feiern, künftig jedes Jahr stattfinden zu lassen, eventuell im Herbst. Aber das wird die Politik entscheiden.

Augsburg bekommt für seine historische Wasserwirtschaft das Prädikat Welterbe verliehen. Richtig so, sagt Nicole Prestle, Leiterin der Lokalredaktion Augsburg. Video: Axel Hechelmann

Gibt es personelle Auswirkungen?

Weitzel: Das Welterbe-Büro bleibt nun natürlich bestehen. Die Organisationsstruktur werden wir intern überdenken. Ich hatte diesbezüglich bereits Termine mit dem Organisationsamt, die nun vertieft werden müssen. Mit dem Team werden wir noch vor der Sommerpause einen Plan erarbeiten, welche Prioritäten wir für Herbst und das kommende Jahr setzen wollen.

Machen Sie hier unser Quiz: Wie viel wissen Sie über die Wasserstadt Augsburg?

Themen Folgen