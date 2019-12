18.12.2019

Weniger Parkplätze für Hotel

Bauherr überweist im Gegenzug eine Ablöse

Das geplante Hotel- und Geschäftshaus auf dem Ladehofareal am Hauptbahnhof wird nur relativ wenige Parkplätze in der Tiefgarage haben und im Ausgleich mehr als eine Million Euro an die Stadt überweisen. Laut Stellplatzsatzung wären 177 Parkplätze für den Komplex nötig. Bei einer einstöckigen Tiefgarage sind aber nur 80 Stellplätze machbar. Um die Auflagen zu erfüllen, können Bauherren eine Ablöse an die Stadt zahlen – im Innenstadtbereich geht es um Summen von 13500 Euro pro Stellplatz.

Damit würde sich der Bauherr immer noch Geld sparen, weil ein Tiefgaragenstellplatz mit etwa 25000 Euro Baukosten zu Buche schlägt. Ein Tiefgaragenstellplatz in einem zweiten Untergeschoss koste wohl um die 40000 Euro, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Direkt in der Nähe des Bahnhofs mit seinen Bahnsteigen und Gleisen seien die Kosten wohl eher noch höher.

Dennoch signalisierten die Stadträte im Bauausschuss Bereitschaft, sich auf das Geschäft einzulassen. Ein Teil der Stellplätze würde wohl tatsächlich nicht gebraucht, so Merkle. „Es gibt keinen besser angeschlossenen Punkt in Augsburg als den Bahnhof.“ Viele Hotelgäste kämen wohl mit dem Zug, und auch die Kunden der Geschäfte im Erdgeschoss seien wohl großteils Bahnpendler. Für das geplante Boarding-House brauche man aber sicher genug Stellplätze. „Wir müssen halt sicherstellen, dass es auch mit weniger Stellplätzen funktioniert“, so SPD-Fraktionschef Florian Freund. Angedacht ist, dass das Hotel Kunden, die mit dem Auto anreisen wollen und nicht in der Tiefgarage parken können, verbilligt in den umliegenden Parkhäusern einen Stellplatz verschafft. Eva Leipprand (Grüne) sagte, man müsse auch einmal Mut zu einer weniger autogerechten Planung haben.

Einer Ablösung von Stellplätzen in dieser Größenordnung stimmte die Stadt in jüngerer Zeit nicht zu. Merkle sagte, dass er die Ablösesumme gerne dazu heranziehe, um auf einem der überfüllten Park-and-ride-Plätze am Stadtrand ein Parkdeck zu errichten. Bekannt wurde auch, dass der Geschäftskomplex, der gleich hinter dem Stellwerk am Bahnhof errichtet wird, in einem Teilbereich einen Stock höher werden soll. Er wird damit etwa gleich hoch sein wie das Helio-Center gegenüber (ehemalige Bahnpost). Im siebten Stock ist in dem Neubau ein Bahnhofscafé geplant. (skro)

Themen folgen