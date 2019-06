vor 46 Min.

Wenn Demenz beim Partner nicht erkannt wird

Alzheimer ist eine schleichende Krankheit. Deshalb wird sie von Angehörigen oft gar nicht bemerkt, wie zwei Ehefrauen aus eigener Erfahrung erzählen.

Von Ina Marks

Hannelore I. sagt, sie habe im Umgang mit ihrem Mann vieles falsch gemacht. Geschimpft habe sie mit ihm, ihn korrigiert, viel diskutiert. Jetzt, im Nachhinein, tue es ihr leid. Die 67-Jährige hatte lange Zeit keine Ahnung, was hinter dem veränderten Verhalten ihres Ehemannes steckte. Dabei war er erkrankt. Von dieser Krankheit sind in Augsburg rund 5000 Menschen betroffen – und damit indirekt auch deren Angehörige und Freunde.

Augsburger Alzheimer Gesellschaft gibt Tipps

Irgendwann fragte Hannelore I. den Hausarzt, ob ihm auch auffalle, dass ihr Mann Probleme bei der Benennung von Dingen habe. Ja, lautete die Antwort des Mediziners. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann der Seniorin an Alzheimer erkrankt ist. Dabei ist es wichtig, das die Krankheit frühestmöglich erkannt wird. Das weiß Jens Schneider. Er ist Gründungsmitglied und Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Augsburg, die unlängst ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Eine frühe Diagnose hilft dem Patienten, da der Verlauf der Krankheit durch entsprechende Therapien und Medikamente beeinflusst werden kann, sagt Schneider.

Wichtig sei dies aber auch für die Angehörigen, damit sie sich auf die Krankheit einstellen und richtig reagieren können. Vor allem sie sind stark gefordert. „Ein pflegender Angehöriger hat einen Patienten 24 Stunden um sich. Er muss lernen, sich in die Welt des Erkrankten zu begeben und ihn nicht rausholen zu wollen.“ Denn das funktioniere nicht, sondern verunsichere ihn, sagt Schneider. Hannelore I. fällt das manchmal schwer.

Der Mann, mit dem sie seit 50 Jahren verheiratet ist, ist inzwischen ein völlig anderer Mensch. „Bis auf Kartenspielen hat er an nichts mehr Interesse. Er macht freiwillig keinen Schritt mehr, sitzt nur herum.“ Gespräche mit ihm seien nicht mehr möglich. „Ich brauche viel Geduld. Manchmal gehe ich aus dem Zimmer, weil ich nichts Böses zu ihm sagen will“, sagt die Seniorin. Vor allem für Angehörige ist die Alzheimer Gesellschaft Augsburg ein wichtiger Ansprechpartner.

Verein vermittelt Entlastungsmöglichkeiten

Mit 20 Ehrenamtlichen berät der Verein Betroffene, vermittelt ihnen Entlastungsmöglichkeiten, veranstaltet Informationsrunden oder Freizeitaktivitäten. Darüber bietet er das Alzheimer Telefon an, eine Hotline für Ratsuchende. Dort meldete sich eines Tages Claudia E.*. Die 71- Jahre alte Augsburgerin hatte auch längere Zeit nicht registriert, wie sich ihr Mann Peter veränderte. Erst ihre erwachsenen Kinder, die die Eltern unregelmäßig sehen, machten sie darauf aufmerksam, dass mit Papa etwas nicht stimmt.

Hier gibt es Hilfe beim Thema Demenz 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Alzheimer Gesellschaft Augsburg ist unter 0821/3193130 oder Mail unter info@alzheimer-augsburg.de erreichbar, das Alzheimer-Telefon unter 0821/3193110.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Hilfen. Wie etwa die der Malteser, die neben einem Café-Treff und Angehörigenschulungen eine weitere Fachstelle für pflegende Angehörige beim Malteser Hilfsdienst. In den Räumen des Moritzpunktes in der Maximilianstraße wird eine wöchentliche Demenzsprechstunde angeboten. Als weiteres Angebot ist auch eine Gruppe für Angehörige von Demenzkranken, speziell für Söhne und Töchter von dementiell erkrankten Personen geplant. Weitere Infos sind unter 0821/25850-733 oder stephanie.daiber@malteser.org erhältlich.



Ansprechpartner ist auch das sogenannte KompetenzNetz Demenz, das Bürger, Unternehmen, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Behörden im Umgang mit dementiellen Menschen schult. Zu erreichen ist es unter 0821/5688181 oder unter c.zerbe@sic-augsburg.de. Hilfesuchende können sich auch an die sozialen Fachberatungen in den Stadtteilen wenden.



„Es ist typisch, dass diejenigen, die mit einem Patienten zusammen leben, die Krankheit nicht erkennen“, meint Schneider. Denn Alzheimer sei schleichend. Seit fünf Jahren hat Peter E. nun die Krankheit. Er habe nicht mehr so viel Energie und sei schweigsamer geworden, erzählt der Senior von sich. Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet er: „Ich fühle mich wohl, es geht mir gut.“ Er weiß jedoch, dass seine Wahrnehmung eine andere ist als die seiner Frau. „Ich komme mir so schlau vor wie früher. Ich merke nicht, dass ich nachlasse.““

91-Jährige mit Demenz angezeigt

Menschen mit Demenz haben nach wir vor Lebensqualität, betont Jens Schneider. Negative Faktoren kämen eher durch das Umfeld hinzu. „Nachbarn und Freunde etwa, die sich abwenden oder ihre Geduld verlieren. Das sei im Alltag leider häufig der Fall. „Wenn ein Betroffener etwa an der Supermarktkasse steht und lange im Portemonnaie nach Geld sucht, werden die Menschen bereits ungeduldig.“ Für Aufsehen hatte vor zwei Jahren ein Fall gesorgt, als ein Supermarkt eine 91-Jährige wegen Diebstahls angezeigt hatte. Die demente Frau hatte vergessen alle Waren zu bezahlen.

Schneider bringt es auf den Punkt: „Das Thema Demenz ist in der Gesellschaft längst angekommen, aber nicht der Mensch mit Demenz selbst.“ Die Menschen müssten mehr daran denken, dass jemand Alzheimer haben könnte, stimmt Claudia E. zu. Sie glaubt, dass zu wenige mit der Krankheit konfrontiert werden, weil die meisten Patienten zuhause betreut würden. Die 71-Jährige will das ändern und sieht sich für ihren Mann nach einer Tagesbetreuung um. Jens Schneider empfiehlt auch Hannelore I. diesen Schritt. „Wichtig ist für den pflegenden Angehörigen, auch an sich selbst zu denken. Sonst kracht irgendwann das funktionierende System zusammen.“ (* Name geändert)

Themen Folgen