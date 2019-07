vor 17 Min.

Wenn Feierbiester über die Stränge schlagen

Wer feiert und sich daneben benimmt, muss zahlen. Das kommt in Augsburg an Strafen auf Wildpinkler und pöbelnde Nachtschwärmer zu.

Von Michael Hörmann

Die Augsburger verstehen es zu feiern. Laue Sommerabende der zurückliegenden Wochen boten dazu ideale Bedingungen. Warme Temperaturen sind für das anstehende Wochenende vorhergesagt. Nach dem dreitägigen Stadtfest in der Vorwoche geht die Party weiter.

In Oberhausen startet am Freitag die Veranstaltungsreihe „Sommer am Kiez“. In der Innenstadt sind am Samstag beim beliebten Ulrichsfest tausende Besucher unterwegs. Die Maximilianstraße wird ebenfalls einmal mehr zum Treffpunkt für überwiegend junge Leute.

Mitunter schlagen die Feierbiester über die Stränge. Nicht selten passiert dies in Verbindung mit zu viel Alkohol. Wer lärmt oder an Straßenecken uriniert, wird zur Kasse gebeten, sofern er erwischt wird. Die Stadt verweist aufgrund immer wieder eingehender Klagen von Anwohnern auf den Strafenkatalog.

Wildpinkeln Wer im Freien uriniert, zahlt bis zu 50 Euro.

Laute Musik Wer mit Musikboxen unterwegs ist und damit die Welt beschallt, zahlt 55 Euro.

Alkoholkonsum im Freien Natürlich ist es prinzipiell erlaubt, in Parks und an anderen Plätzen ein Bier zu trinken. Wenn allerdings bestimmte Grenzen, was unter anderem die Lautstärke anbelangt, überschritten werden, schreiten die städtischen Ordnungskräfte ein. Wird zum Beispiel die Nachtruhe empfindlich gestört, kostet es 50 Euro.

Zigarettenkippen wegwerfen Man muss nicht betrunken oder besonders laut sein, um einen Zigarettenstummel auf den Boden zu werfen. Teuer wird’s aber auch in diesem Fall, wenn es eine Kontrolle gibt. Bis zu 40 Euro sind fällig.

Die Stadt appelliert an ein vernünftiges Miteinander im Umgang von Nachtschwärmern und Anwohnern. Gerade in der Maximilianstraße wird oft sehr lange draußen gefeiert und gelärmt. Alles schön und gut, heißt es, aber „bitte mit Rücksicht auf alle, die hier wohnen und arbeiten“.

In der Maximilianstraße leben mehr als 700 Menschen, die ihre Nachtruhe finden wollen. Dass es für Einsatzkräfte mitunter kein Spaß ist, sich mit angetrunkenen Feierbiestern auseinanderzusetzen, ist ein anderer Aspekt. Laut Statistik sind es mehr als 50 Einsatzkräfte im Jahr, die in der Maximilianstraße von Feiernden angegriffen werden.

