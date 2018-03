vor 51 Min.

Wenn Jesus an Lampenfieber leidet

Karfreitag Zum lebendigen Kreuzweg erwartet die italienische Gemeinde Tausende Besucher in Ulm und Neu-Ulm. Nur der Hauptdarsteller könnte auf die vielen Menschen verzichten

Von Alexander Rupflin

So richtig wohl fühlt sich Salvatore Tarantello bei seinem großen Auftritt noch immer nicht. Im Rampenlicht zu stehen, entspricht so gar nicht seinem Naturell. „Es macht mir panische Angst vor einer Menschenmenge aufzutreten. Das ist ein richtiges Kindheitstrauma von mir“, sagt Tarantello und lächelt nervös. Ganz sicher kann man sich nicht sein, ob er das ernst meint, oder nur kokettiert. Denn eigentlich wirkt der Italiener ganz entspannt. So oder so: Beim lebendigen Kreuzweg, der am Karfreitag durch Ulm und Neu-Ulm führt, wird Tarantello den Jesus mimen und sich vor Tausenden Zuschauern ans Kreuz hängen lassen. Schon zum zweiten Mal übernimmt er die Hauptrolle – im Jahr davor gab er noch den Räuber, der neben Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Eigentlich kennt er die Situation also schon, aber an so viel Aufmerksamkeit, versichert er, gewöhnt man sich eben nie.

„Eingebrockt“ hat ihm die Hauptrolle Nicola Albarino von der katholischen italienischen Gemeinde Ulm/Neu-Ulm. Er organisiert die Veranstaltung bereits zum 15. Mal. Die Tradition, den Kreuzweg am Karfreitag gemäß des Evangeliums nachzustellen, kennt Alabrino aus seiner italienischen Heimat. Als Junge stand er am Straßenrand in Venosa, einem kleinen Ort in Süditalien und beobachtet das Treiben fasziniert. Bald spielte er selbst mit. Als er nach Deutschland einwanderte, wollte er den Brauch auch hier verwurzeln. Viele Jahre bedeutete dieser Wunsch für ihn ein „sogno nel cassetto“ – ein Traum in der Schublade. Geöffnet hat Albarino diese dann im Jahr 2002. Und hatte Erfolg.

Tarantello musste lange überredet werden

In den folgenden Jahren kamen immer mehr Besucher, um teilzuhaben an dem „Lebendigen Kreuzweg“ - mehr als 20 000 Menschen standen schon auf den Straßen und begleiteten Jesus auf seinem letzten Weg. Auch dieses Mal beginnt das Schauspiel um 18 Uhr mit der Fußwaschung vor dem Neu-Ulmer Rathaus. Von da aus führt der Weg weiter Richtung Ulm, um am Münsterplatz mit der Kreuzigung zu enden.

Tarantello übernahm die Rolle im vergangenen Jahr erst nach langen Drängen. Wochen hatte der Albarino auf ihn hingeredet. Mit dem langem schwarzen Haaren, dem Bart, dem muskulösen Körper sehe er dem Schauspieler Brian Deacon nun einmal zum Verwechseln ähnlich und da gebe es keinen Grund, warum Tarantello nicht vom linken Kreuz des Räubers auf das Mittlere wechseln sollte. Schließlich gab er nach; er tue es für seine Kirchengemeinde und seinen Glauben. „Es ist eine Herausforderung, die Gott mir stellt“, deutet er seine Rolle, um sich so selbst von seiner Aufgabe zu überzeugen.

Auch der Hauptdarsteller bekommt das Bühnenbild erst am Karfreitag zu sehen

Schon als Kind entwickelte Tarentello eine tiefe Bindung zu seiner Religion. „Ich war aus meiner Familie schon immer derjenige, der in die Kirche gegangen ist. Für mich kommt an erster Stelle die Religion, dann mein Sohn und dann die Menschheit“, sagt er. Im wahren Leben arbeitet Tarantello als Maschineneinrichter. Um sich auf seine Rolle als Jesus vorzubereiten, probt er mit den übrigen Darstellern seit Faschingsende im Gemeindesaal. Das tatsächliche Bühnenbild aber bekommt er, wie die übrigen Schauspieler auch, erst am Karfreitag zu sehen. Wie Tarentello sind die meisten Darsteller Italiener. Aber auch Mexikaner und Muslime traten schon auf. Albarino betont, die Gruppe sei für alle Menschen und alle Religionen offen. „Wir wollen ja niemanden von unserem Glauben überzeugen“, sagt er.

Für Tarantello fühlen sich die letzten Tage vor der Aufführung am schlimmsten an, wenn die Generalprobe vorbei ist, wenn nichts mehr bleibt, außer abzuwarten: „Viele sagen, man merkt mir meine Nervosität gar nicht an, aber ich schwitze Blut.“

