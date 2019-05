vor 3 Min.

Wenn Kinder und Väter weit entfernt leben

Immer mehr junge Menschen gehen ins Ausland und sehen ihren Vater nur noch selten. Wie sich das Verhältnis verändert und welche Rolle der Vatertag spielt, erzählen vier junge Leute

Von Carolin Steinke

Wer aus seiner Heimat in ein fremdes Land gezogen ist, weiß wie das mit den zurückgebliebenen Freunden oftmals läuft: Man verliert sich relativ schnell aus den Augen und findet im Ausland neuen Anschluss. Während Freundschaften oft sehr schnelllebig sind, bleibt ein Band zur alten Heimat meist bestehen – das zu den Eltern.

Diesem kommt im Monat Mai besondere Bedeutung zu: Am 12. Mai war Muttertag, am Donnerstag ist Vatertag. Wie Letzterer trotz großer Distanz gefeiert werden kann, zeigt die 22-jährige Alice Rossetti, die vor vier Jahren aus Italien zum Studieren nach Augsburg kam: „Am Vatertag fahre ich meistens nach Italien und wir feiern mit der ganzen Familie. Dafür kaufen wir extra frisches italienisches Gebäck“, erzählt sie. Die Distanz hat der Beziehung zu ihrem Vater keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil: „Seit ich weggezogen bin, hat sich unser Verhältnis sogar verbessert“, sagt die junge Frau.

Diese Entwicklung kennt auch die 23-jährige Mariana Varela aus Ecuador, die im Alter von 17 Jahren nach Deutschland zog: „Mein Vater und ich vermissen uns sehr und schätzen die wenige gemeinsame Zeit nun umso mehr.“ Aufgrund der großen Entfernung fliegt sie nur einmal im Jahr in ihre alte Heimat – aber dann am liebsten einen Monat, wie sie sagt.

Etwas weniger Kilometer trennen die 23-jährige Ergotherapeutin Tabea Maier von ihrem Vater. Vor zwei Jahren verließ Maier Deutschland und ging in die Schweiz zum Arbeiten. Zu verdanken hat sie diesen Schritt vor allem ihrem Vater: „Ohne ihn wäre ich nicht ins Ausland gegangen. Er war es, der mich dazu motiviert hat und mir seine volle Unterstützung zusprach.“ Zum Vatertag wird sie mit dem Zug heimfahren und ihrem Vater ein kleines Geschenk aus ihrer neuen Heimat mitbringen.

Zu besonderen Anlässen heimfahren – das kennt auch Jannik Wigger. Seit drei Jahren lebt der 22-jährige Deutsche in Dänemark, studiert dort in Aarhus. Die Feierlichkeiten zum Vatertag lassen er und seine Familie entspannt angehen: „Wir werden wahrscheinlich grillen und uns ausgiebig unterhalten.“ So unterschiedlich die Vater-Kind-Beziehungen sind, in einem Punkt sind sich die jungen Leute einig: Der Vatertag ist zwar ein schöner Anlass zum Feiern, doch viel mehr sind es die gemeinsamen Erlebnisse, die verbinden. „Ich liebe es, mit meinem Vater in einen kleinen Buchladen in Genua zu gehen. Das machen wir immer, wenn ich heimkomme“, erzählt Alice. Etwas wilder geht es bei Jannik und seinem Vater zu: „Manchmal gehen wir Kajakfahren, das ist unser gemeinsames Hobby.“ Auch Tabea kennt solche Traditionen: „Mein Vater und ich suchen jedes Jahr zusammen den Weihnachtsbaum aus.“

Kann man sich längere Zeit mal nicht sehen, müssen die Sozialen Netzwerke helfen: „Whatsapp ist ein wunderbares Mittel, um in Kontakt zu bleiben“, findet zum Beispiel Jannik. „Ein kurzer Anruf, um die Stimme zu hören, ist natürlich noch besser.“ Er freut sich schon darauf, seinen Vater am Vatertag mit einem Gin aus Dänemark zu überraschen und ihm die jüngsten Geschichten aus seiner neuen Heimat zu erzählen.

