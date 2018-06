vor 51 Min.

Wenn Kinder zu Stadtführern werden

Viertklässler der Löweneck-Schule zeigen stolz die Stadtpläne, mit denen man besondere Orte in Oberhausen entdeckt.

Viertklässler haben ihre Lieblingsplätze in einem Stadtplan gesammelt. Darunter befinden sich eine Kleingartenanlage und eine Flüchtlingsunterkunft.

Von Tanja Ferrari

Nervös steigt Sofia auf die leere Getränkekiste an der Augsburger Localbahn. Die Elfjährige eröffnet die Kinderstadtführung mit ihrem Lieblingsplatz. Alle Augen sind auf sie gerichtet, als sie ihren Vortrag beginnt. Erst als sie fertig ist, atmet sie erleichtert auf: „Jetzt kann ich den Spaziergang genießen.“

„Der Kinderstadtplan ist für die 4b der Löweneckschule ein ganz besonderes Projekt“, so Klassenlehrerin Bernadette Schwarz. Bereits zum Schuljahresbeginn im September hatten die 17 Schüler zusammen mit Jan Weber-Ebnet vom Quartiersmanagement angefangen, am Stadtteilplan von und für Kinder zu arbeiten, sagt Schwarz. Rechts der Wertach steht im Mittelpunkt

„Mit dem Projekt wollten sich die Kinder in die Lage von neu zugezogenen Familien versetzen und ihnen den Stadtteil aus ihrem Blickwinkel zeigen“, so Weber-Ebnet. Der Plan, der das Stadtteilgebiet Rechts der Wertach abdeckt, ist nicht der erste Kinderstadtplan für Oberhausen. In Zusammenarbeit mit der Werner-Egk-Grundschule gab es das Projekt bereits vor zwei Jahren einmal.

Bei der aktuellen Neuauflage des Stadtplans ist die Kleingartenanlage an der Mittelstraße ein ganz besonderes Highlight. Mit einem Schlüssel öffnen Esmanaz und Ibrahim die Tür zu einer Parzelle und ermöglichen der Gruppe einen Blick in den Garten der Familie. Nach der Besichtigung erklären die beiden Experten begeistert, wie man Besitzer eines Kleingartens werden kann. „Was man in einem Kleingarten macht, hängt immer vom Wetter ab“, sagt Ibrahim. Die Idee für den Kinderstadtplan stamme von der Plattform „Use it“, sagt Weber-Ebnet. Die interaktiven Karten im Internet ermöglichen es, für Fremde Orte zusammenzutragen, die eine Stadt besonders machen.

Den Stadtteil entdecken

Die Karte der Kinder solle die Bürger an der Hand nehmen und sie den Stadtteil entdecken lassen. Neben Projekten wie „Urban Gardening“ und der „Sommer Lounge“ soll auch der Kinderstadtplan neue Impulse geben, sagt er. Besmilla nimmt noch kurz einen Schluck Wasser, bevor er gekonnt die Gemeinschaftsunterkunft an der Ottostraße vorstellt. Er hat sich auf einen großen Stein gestellt, damit ihn jeder sehen und verstehen kann. „Hier wohnen 111 Menschen aus verschiedenen Ländern“, beginnt der Zwölfjährige. Er selbst habe die letzten zwei Jahre mit seiner Familie in der Unterkunft gelebt und sie sich deshalb auf der Karte gewünscht, sagt er.

„Zu Beginn des Projekts durften die Kinder eine kognitive Karte von ihrem Schulweg zeichnen“, sagt Weber-Ebnet. Wir wollten sehen, wie die Kinder ihre Umgebung überhaupt wahrnehmen. Anschließend wurden alle Punkte in einem großen Stadtteilplan gesammelt. Leere Flächen wurden anschließend bei einer Stadtsafari erkundet und im Plan ergänzt, so der Quartiersmanager.

Stadtplan soll ausgelegt werden

Das Projekt zeigt, wie professionell die Kinder schon sein können, sagt die Klassenlehrerin stolz. „Ein klassischer Reiseführer hilft nicht unbedingt dabei, den Stadtteil besser kennenzulernen“, so Schwarz. Bei dem knapp zweistündigen Stadtspaziergang mit dem Kinderstadtplan gebe es deshalb für Jung und Alt vieles zu entdecken. Noch vor den Sommerferien soll der endgültige Stadtplan in Oberhausen ausgelegt werden. „Da die Kinder jetzt Experten für ihren Ort sind, überlegen wir, noch ein paar Führungen für unsere anderen Schulklassen zu machen“, sagt sie.

Nach einer kleinen Pause auf dem Spielplatz stellen Lamar und Larisa die historische Mittelstraße vor. „Lamar war besonders motiviert“, verrät ihre Lehrerin. Da sie selbst in der Mittelstraße wohne, habe sie unbedingt mehr darüber erfahren wollen, sagt die Zehnjährige. „Außerdem ist Auswendiglernen meine Spezialität und macht sehr viel Spaß.“

Wissenswert Insgesamt gibt es im Kinderstadtplan zwölf Lieblingsplätze. Dazu gehören die Augsburger Localbahn, die MAN, die Kleingartenanlage Mittelstraße, die Oase, die Gemeinschaftsunterkunft an der Ottostraße, die Ballonfabrik, der Senkelbach, die Bebauung um die Emilienstraße, das Tramdepot zusammen mit dem Mazda-Museum und dem Café „Tür an Tür“ sowie die Mittelstraße und die Wertachbrücke.

