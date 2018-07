vor 42 Min.

Wenn Krankenschwestern Babys zu Hause besuchen

Kinderkrankenschwestern besuchen junge Familien, um sie auf die Zeit mit Baby vorzubereiten. In den Gesprächen geht es nicht nur um Ernährung und Zahnpflege.

Von Michael Hörmann

Etwas mehr als 3000 Kinder werden derzeit in Augsburg jedes Jahr geboren. Die Zahl ist in den zurückliegenden Jahren gestiegen. In vielen Fällen ist es das erste Baby für eine junge Familie.

Für diese Familien, aber auch für Eltern, die bereits Kinder groß ziehen, bietet die Stadt Augsburg ein Projekt an, das den verheißungsvollen Titel „Herzlich Willkommen Augsburger Kinder“ trägt. Ausgebildete Kinderkrankenschwestern mit beruflicher Erfahrung besuchen die Familien und informieren über alles Wissenswerte, was mit Familienzuwachs verbunden ist.

Angebot ist freiwillig und kostenlos

Das Angebot ist freiwillig und kostenlos. Zuständig sind das Jugendamt und das Gesundheitsamt. Der Besuch wird schriftlich vorangekündigt und anschließend terminiert. In der Regel dauert das Gespräch bei den Familien eine Stunde. Wenn möglich, sollten die Babys im Durchschnitt vier Monate alt sein, um einen einigermaßen passenden Zeitpunkt für die Begegnung zu ermöglichen.

Das im Jahr 2008 angestoßene Projekt ist mittlerweile auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet worden. Jährlich etwa 1800 Hausbesuche werden absolviert. Dies heißt, dass jede zweite Mutter kurz nach der Entbindung eine Unterstützung erhält – Väter natürlich auch.

Wenn es um die Inhalte der Gespräche geht, dreht sich vieles um die Themen Ernährung, Unfallverhütung und Zahnpflege beim Nachwuchs. Gefragt wird aber auch gerne nach Möglichkeiten, wie man mit anderen jungen Eltern in Kontakt treten könne. In einer Statistik hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Universität aufgeschlüsselt, wie das Angebot von den Familien angenommen wird.

Projekt besteht seit zehn Jahren

Dabei fällt auf, dass in der Sozialregion Nordwest (Oberhausen, Bärenkeller, Kriegshaber) prozentual deutlich weniger Eltern das Angebot in Anspruch nehmen. Für die Verantwortlichen ist dies keine Überraschung, da vor allem sprachliche Barrieren eine Hürde darstellen. Dies sei unter anderem im Stadtteil Oberhausen ausgeprägter als in Göggingen.

Zahlen zum (Nicht)-Stillen 1 / 3 Zurück Vorwärts Entwicklung: Laut Nationaler Stillkommission fangen über 90 Prozent der Mütter in Deutschland nach der Geburt an zu stillen. Zwei Wochen später tun dies noch 75 Prozent, nach vier Monaten noch 34 Prozent. Einen nennenswerten Anstieg der Stillraten in Deutschland hat es in den letzten 15 Jahren nicht gegeben, heißt es. Im europäischen Vergleich befinden sich die deutschen Frauen im Stillquotenmittelfeld. Schlusslicht sind die Französinnen, Spitzenreiter die Skandinavierinnen.

Abstillen: In der Studie „Stillverhalten in Bayern“ wurden 2005 Frauen zu den Gründen des Abstillens befragt. Jede zweite gab Stillprobleme an. Zweithäufigster Grund: „Flaschenfütterung ist genauso gut wie Stillen“, gefolgt von „Stress im Haushalt“.

Gleich die Flasche: Bei der Befragung zum „Stillverhalten in Bayern“ gaben 40 Prozent der sofort nicht stillenden Mütter als Hauptgrund an, dass die Flaschenfütterung bequemer sei. 30 Prozent hatten Stillprobleme bei einem früheren Kind gehabt. (lea)

Das zehnjährige Bestehen des Projekts „Herzlich Willkommen Augsburger Kinder“ wird mit einem Familienfest gefeiert. Es findet am Sonntag, 16. September, im Wittelsbacher Park statt. Für Eltern und kleine Kinder gibt es von 12 bis 16 Uhr ein buntes Programm.

