Wenn Mutter und Tochter gemeinsam den Laden schmeißen

Sie arbeiten zusammen im Restaurant und im Theater: Zwei Mutter-Tochter-Gespanne erzählen, wie sie gemeinsame Projekte anpacken und den Muttertag verbringen.

Von Kristina Beck und Stephanie Lorenz

Zum Muttertag tauchen viele Sprüche auf. Etwa: „Mütter sind wie Knöpfe, sie halten alles zusammen.“ Oder: „Eine Superheldin ohne Umhang nennt man Mama.“ Platte Sprüche, die sich zum Muttertag besonders gut verkaufen? Nicht bei den Augsburgerinnen Miranda und Nica-Celina Sauer, die gemeinsam ein Restaurant führen, und Susanne und Lucia Reng, die beide am Theater arbeiten. Wer sie sieht und ihnen zuhört, erlebt zwei Power-Paare, hinter denen jeweils eine starke Mutter steckt. Privat wie beruflich.

Nachdem Nica-Celina Sauer, 24, ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau abgeschlossen hatte, entschied sie mit ihrer Mutter vor mehr als zwei Jahren, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Eine neue "Viertel-Kneipe" sollte es sein, sagt Mutter Miranda Sauer, 45 Jahre alt. Eine klassische Kneipe ist das Micasa in der Kapuzinergasse, zwischen Maximilianstraße und Konrad-Adenauer-Allee, nicht. Vielmehr eine Mischung aus Bar, Restaurant und Café, die elegant und freundlich wirkt.

Miranda Sauer führt zusammen mit ihrer Tochter Nica-Celina das Restaurant Micasa. Bild: Stephanie Lorenz

Inzwischen haben sie viele Stammgäste: Anwohner, Mütter, die sich zum Frühstücken treffen, und Geschäftsleute. Viele davon kennen die Frauen persönlich. Denn während der Öffnungszeiten von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr stehen sie selbst im Lokal. Abends öffnen sie für geschlossene Gesellschaften. Dazwischen wird gespült, geputzt, geplant, eingekauft.

Die Tochter kümmert sich um die Küche

Nica-Celina Sauer kümmert sich um die Küche. Ihre Mutter Miranda, die sich selbst als kommunikativer bezeichnet, um die Gäste. In der Gastronomie hatte sie schon einmal gearbeitet, blieb dann aber wegen ihrer Tochter und den beiden acht und 13 Jahre alten Söhnen zu Hause. „Ich stecke gerne zurück“, sagt sie. Es sei ihr wichtig, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. „Meine Mama hatte kein Interesse an mir. Mir hat sie als Kind gefehlt.“ Sie wolle es besser machen. „Manchmal sollte sie bisschen was für sich machen“, wendet Nica-Celina Sauer ein. Trotzdem sieht sie ihre Mutter als Vorbild, bewundert, wie sie alles managt: morgens die Kinder, bis nachmittags das Restaurant, Haushalt, und wieder Kinder. „Sie hat ja nie frei“, sagt Nica-Celina. Was sie ihrer Mutter schon immer mal sagen wollte?

Nica-Celina lächelt: „Dass sie gut ist genauso, wie sie ist, und dass ich sie brauche.“ Miranda Sauer schweigt gerührt. „Du bist manchmal zu brav“, gibt sie dann zurück und lacht. Vor allem aber ist die Mutter stolz auf Nica-Celinas Leistung im Micasa: „Sie hat vor zwei Jahren kein Bier unterscheiden können, jetzt weiß sie alles.“

Ohne gelernte Köchin zu sein, kocht die 24-Jährige alles, was auf der wöchentlich wechselnden Karte steht, richtet die Teller an und schickt die Gerichte gleichzeitig raus. „Das ist schon eine Wahnsinnsleistung“, sagt Miranda Sauer. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich das aneignet.“ Und die Gäste seien sehr zufrieden.

Was machen sie am Muttertag?

Anfangs wollten Mutter und Tochter sich im Lokal abwechseln, haben aber kein passendes Personal gefunden. Jetzt machen sie alles selbst. Nur sonntags haben sie frei. Und auch da sehen sie sich. „Wir haben schon immer viel zusammen gemacht“, sagt Nica-Celina Sauer und blickt zu ihrer Mutter, „du bist ja nicht so alt.“ Sie lachen. Fast jeden Abend komme die Tochter zu Besuch, erzählt Miranda Sauer. Nur: „Zusammen wohnen und arbeiten? Puh!“, das wäre dann doch ein bisschen viel. Weil sie sich ohnehin oft sehen, haben sie am Muttertag auch nichts Besonderes vor. Vielleicht zusammen frühstücken.

Susanne Reng, 53, und Tochter Lucia, 19, verbindet die Theaterbühne. Beiden wurde die Affinität zu Theater in die Wiege gelegt. Bis zum Tod der Mutter von Susanne Reng letztes Jahr war es ein leidenschaftliches Drei-Generationen-Theater-Gespann.

Susanne Reng, künstlerische und Geschäftsleitung des Jungen Theaters Augsburg, hat viel Erfahrung auf und hinter der Bühne. Nach einem Schauspielstudium in Hamburg mit Schwerpunkt Musiktheater verschlug es sie 1990 nach Augsburg, wo sie festes Ensemblemitglied der „Schauspielküche“ wurde. Mit der Geburt der ersten Tochter Charlotte 1995 wechselte Reng in die freie Szene, die einem als junge Mutter deutlich mehr Flexibilität bietet als ein festes Angestelltenverhältnis. 2000 kam Lucia, die zweite Tochter, auf die Welt.

Susanne Reng und ihre Tochter Lucia engagieren sich beide im Jungen Theater Augsburg. Bild: Stephanie Lorenz

Bühnenluft hat sie schon sehr früh geschnuppert. „In meinem Bauch stand sie das erste Mal auf der Bühne“, erzählt Susanne, die bis vier Wochen vor der Geburt gespielt hatte. Und die Verbindung zum Theater sollte nicht abreißen. Mutter und Tochter verbindet ihre Leidenschaft für unterschiedliche Ausdrucksformen wie Tanz, Gesang oder Theater, die Lucia seit ihrem vierten Lebensjahr praktiziert. Sie war unter anderem bei Young Stage dabei und ist immer noch Teil des Jugendklubs des Staatstheaters ClubY.

Ihre Mutter unterstützt sie dabei zwar immer, lässt sie aber ihre eigenen Wege gehen. „Es ist mal ganz gut, nicht alles zusammen zu machen“, sagt Mutter Susanne Reng. Diese Unabhängigkeit und der respektvolle Umgang miteinander charakterisieren die enge Beziehung. Als die Idee aufkam, Lucia könnte in dem von Susanne inszenierten Stück "Lotte" eine der beiden Hauptrollen übernehmen, zögerte die Mutter zunächst. Denn: Ihre Tochter ist noch keine ausgebildete Schauspielerin und es bestand die „Gefahr, dass da etwas Privates dran ist“. Sie holte sich Rat von Freunden, sprach mit dem Team, aber auch der Familie. Klare, ehrliche Absprachen ermöglichen eine unproblematische Zusammenarbeit – bis auf die normalen Schwierigkeiten bei Proben.

Am Muttertag gibt es eine Extra-Aufführung

Das Verhältnis ist professionell, Privates und Beruf sind klar getrennt. Sie begegnen sich auf Augenhöhe. Kürzlich ist Lucia in eine WG gezogen. Ihre Unabhängigkeit beweist die 19-Jährige nicht nur im Alltag, sondern auch beruflich. Sie sprach bei sechs großen Schauspielschulen vor – Mutter Susanne half bei der Vorbereitung –, hat sich aber erst einmal dazu entschlossen, noch ein Jahr zu warten und mehr Erfahrung zu sammeln. Das Ergebnis kann man am Muttertag mit "Lotte" im Jungen Theater erleben. Und auch andere Mütter haben Grund zur Freude: Für alle Mütter, die in einem Prinzessinnenkleid kommen, gibt es einen Rabatt von 50 Prozent.

