Wenn Wanderarbeiter keinen Lohn erhalten

Vor drei Jahren protestierten 30 Männer aus Rumänien in Augsburg. Der Fall beschäftigt seither die Justiz. Eine Gewerkschaft fordert bessere Kontrollen.

Von Jan Kandzora

Der Fall liegt gut drei Jahre zurück. Damals streikten und protestierten rund 30 rumänische Männer, die auf einer Baustelle im Textilviertel im Einsatz waren. Sie hausten auf engem Raum in Containern direkt auf der Baustelle – und sagten, sie hätten seit Monaten keinen Lohn bekommen. Schließlich wurden die Rumänen mit einem Bus nach Haus gebracht, von einem Busfahrer, dessen Chef die Tour sponsorte.

Die Arbeiter seien das „unterste Glied in einer Kette von Subunternehmen“ gewesen, sagte damals ein Augsburger, der sich ehrenamtlich um sie kümmerte. Wer letztlich die Verantwortung trug, wareine der Streitfragen. Der Bauherr ließ mitteilen, der von ihm mit dem Bau beauftrage Generalunternehmer habe alle fälligen Rechnungen bezahlt, an das mit Rohbauarbeiten beauftragte Subunternehmen seien Zahlungen im mittleren sechsstelligen Bereich geflossen. Einer der Anwälte des Immobilienunternehmers äußerte den Verdacht, dass das Geld beim rumänischen Subunternehmer versickert sein könnte; die Staatsanwaltschaft ermittelte.

Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, ist gegen vier Personen Anklage zum Landgericht erhoben worden. In dem ziemlich komplexen Verfahren geht es unter anderem um den Vorwurf des gemeinschaftlicher Betrugs; einer der Angeschuldigten ist nach Informationen unserer Zeitung ein 49 Jahre alter Geschäftsmann mit rumänischen Wurzeln, der damals Geschäftsführer eines Subunternehmens war. Ein weiterer der damalige Bauleiter. In Untersuchungshaft sitzt keiner der Verdächtigen, ein Prozesstermin steht offenbar noch nicht fest.

Ähnlich schwerwiegende Vorfälle um osteuropäische Wanderarbeiter wurden seither in der Stadt nicht bekannt. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Dass das Thema in der Region grundsätzlich nicht aus der Welt ist, darauf deuten aktuelle Zahlen des Bundesfinanzministeriums hin: Demnach kontrollierten Beamte im Bereich des zuständigen Hauptzollamts Augsburg im vergangenen Jahr insgesamt 436 Bauunternehmen, rund 19 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zöllner leiteten hierbei 62 Ermittlungsverfahren wegen nicht gezahlter Mindestlöhne ein. Der mutmaßliche Schaden wegen hinterzogener Steuern und Sozialabgaben belief sich nach Auskunft der Gewerkschaft IG Bau auf rund 12 Millionen Euro.

Dass es dabei auch um osteuropäische Wanderarbeiter geht, ist naheliegend. „Wir haben da immer mal wieder ein Problem“, bestätigt Karl Bauer, Regionalleiter der Gewerkschaft im Bezirksverband Schwaben. Dabei gebe es eigentlich klare Regeln: Mindestlöhne, Richtlinien zum Urlaub. Doch die gesetzliche Vorgaben würden oft umgangen, teils auch über undurchsichtigen Firmenstrukturen. Die osteuropäischen Arbeiter, berichtet Bauer, seien oft bei einem „Subunternehmen eines Subunternehmens“ tätig. Dort werde der Mindestlohn zum Beispiel gedrückt, indem acht Stunden abgerechnet würden, während die Arbeiter tatsächlich deutlich länger tätig waren. Oder es würden für karge Unterkünfte horrende Beträge gefordert, die den Lohn der Osteuropäer auffressen.

Bekannt ist die Problematik seit Jahren. Der Bau ist dabei nicht die einzige Branche, in der osteuropäische Wanderarbeiter eingesetzt werden, und Deutschland nicht das einzige Land, in dem sie tätig sind. Die Arbeiter kommen aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien, aus Polen und Ungarn. Sie zieht es teils tausende Kilometer und monatelang weit von ihrer Heimat weg, um Geld zu verdienen. In der Ferne schuften sie oft bis spät in die Nacht und leben in kargen, heruntergekommen Unterkünften. Sie arbeiten zum Beispiel auch in der Landwirtschaft als Erntehelfer, im Pflegebereich oder als Putzkräfte.

Zumindest einen Fall wie jenen im Textilviertel vor drei Jahren habe man seither nicht mehr gehabt, sagt Karl Bauer von der IG Bau. Die aktuellen Zahlen des Zolls nennt die Gewerkschaft dennoch „alarmierend“. Der Anteil schwarzer Schafe in der Baubranche sei nach wie vor sehr hoch. Die Gewerkschaft IG Bau fordert seit Jahren engmaschigere Kontrollen und mehr Personal für die zuständige Abteilung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ des Hauptzollamtes. Dadurch, sagt Bauer, müssten die Unternehmen zumindest mehr Sorge haben, überhaupt kontrolliert zu werden.

