Wenn das Lufttaxi Blut liefert

Studenten entwickeln Flugmodelle, die bald abheben sollen

In Science-Fiction-Filmen ist es Standard: Fliegende, unbemannte Objekte, die den Transport über die normalen Straßen ersetzen. Angehende Wirtschaftsingenieure an der Universität Augsburg haben sich mit der Entwicklung eines Raketen-Prototyps beschäftigt: „Entwerfen und bauen Sie eine landefähige Rakete aus Carbon, die sinnvoll und wirtschaftlich nutzbar ist“ lautete die Projektaufgabe am Institut für Materials Resource Management (MRM). Sechs Gruppen haben verschiedene Konzepte entwickelt und auch dazu sechs verschiedene Raketen. Die autonomen Flugobjekte, die sich selbst steuern, sollen verschiedene Aufgaben übernehmen: Das fängt mit dem Transport von einfachen Gütern an und geht über die Versorgung in urbanen Gebieten, Aufklärung und Überwachung von Krisen- und Katastrophengebieten, einem Blutkonserventransport, Transport von medizinischen Proben und Organen und die Erfassung landwirtschaftlicher Flächen und Energie-Infrastruktur.

Dabei war eine der größten Schwierigkeiten für die Studenten, dass die Rakete, sobald sie in der Luft ist, auch präzise fliegen und dann wieder landen soll. Die Berechnungen haben nichts mit Weltraumraketen zu tun, wo die sichere Bergung der Besatzung an erster Stelle steht. die Raketen sollen nachhaltig genutzt werden können und so sanft starten wie sie landen. Hierfür ließen sich die Studenten von echten Flugzeugen, Helikoptern und Drohnen inspirieren. Wie die autonomen Raketen dann auf den Markt gebracht werden könnten, mussten sich die Studenten auch überlegen.

Betreut wird das Projekt von Prof. Dr. Michael Heine, Professor am Lehrstuhl Materials Engineering des Instituts für Materials Resource Management (MRM) der Universität. Heine arbeitet eng mit dem Carbon Composites e.V. zusammen. Ein fernsteuerbares Elektro-Fahrzeug ließ er seine Studentinnen und Studenten schon entwerfen, ein regattataugliches Segelboot aus Carbon und eine Leichtbau-Brücke mit hoher Traglast aus demselben Material. Alle Entwürfe wurden anschließend praktisch umgesetzt. Denn Kenntnisse zu diesem Leichtbaumaterial und Ideen, wie man es intelligent nutzen kann, sind in der Industrie sehr gefragt und ein wesentlicher Forschungsgegenstand am Augsburger MRM.

Ob ihre Ideen tatsächlich funktionieren, wird sich Mitte August zeigen. Dann werden die Studenten nach Buttenwiesen-Unterthürheim fahren. Auf dem Gelände der Raketenmodellsportgemeinschaft (RAMOG) e.V. sollen die Prototypen in die Lüfte steigen. (ligi, AZ)

