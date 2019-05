06:30 Uhr

Wenn die Polizei zum Pusten bittet

Die Polizei hat am Dienstagabend zahlreiche Autofahrer kontrolliert. Hintergrund der Aktion in Augsburg waren steigende Zahlen von Unfällen, die unter Alkoholeinfluss passiert sind.

Plus Die Beamten führen eine Schwerpunkt-Kontrolle in Oberhausen durch und winken Autofahrer heraus. Nötig macht die Aktion aus Sicht des Präsidiums vor allem eine Entwicklung.

Von Bernd Hohlen

Die Polizei Augsburg zeigte am Dienstag zwischen 18 und 22 Uhr starke Präsenz in der Donauwörther Straße, Ecke Tauscherstraße in Augsburg Oberhausen. Nötig machte diese Schwerpunktkontrolle aus Sicht des Polizeipräsidiums in Augsburg eine statistische Auswertung von Unfallzahlen aus dem Jahre 2018. Unfälle unter Alkoholeinfluss nahmen demnach zum Jahr 2017 um 10,14 Prozent zu und Unfälle unter Drogeneinfluss sogar um 13,51 Prozent. Ausreichend Grund für die Verkehrspolizei, einen Verkehrs-Kontrollpunkt einzurichten.

