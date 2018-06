vor 19 Min.

Wenn die Sonne den Rückwärtsgang einlegt

So fühlt sich Sommer an: warm und erfrischend zugleich, spritzig, unbeschwert und mit einem herrlichen Gefühl von Leichtigkeit.

Am 21. Juni hat der Sommer offiziell begonnen. Viele haben diesen kalendarischen Start gar nicht wahrgenommen, weil es ja schon der Frühling wettermäßig so gut mit uns gemeint hat. Doch eigentlich bestimmen Sonne und Mond auch diese Jahreszeit. Warum ist das so? Und was macht der Sommer mit Mensch und Natur?

Ist es nicht gefühlt schon viele Wochen lang Sommer? Seit Mitte April, spätestens seit Mai streicheln laue Lüfte unsere Haut, lassen uns die wärmenden Strahlen der Sonne aufleben, laden auch die Abende noch zum Draußensitzen ein, fühlt sich alles ein wenig leichter an, ein wenig unbeschwerter. Schon der ausgehende Frühling hat uns mit mildem Klima verwöhnt, hat Badewetter unter weiß-blauem Himmel beschert und uns vorgegaukelt, er sei der Sommer. Aber eigentlich hat der jetzt erst angefangen: am 21. Juni um 12.07 Uhr Mitteleuropäischer Zeit hat mit der Sommer-Sonnwende der astronomische Sommer begonnen, der meteorologische sogar bereits am 1. Juni.

Eigentlich befinden wir uns also just am Beginn einer wunderbaren Jahreszeit, die uns nicht nur die Natur in vollen Zügen genießen lässt, mit dem Gefühl von Urlaub verbunden ist, sondern uns noch dazu dank UV-Lichts mit ganz vielen Glückshormonen versorgt. Denn die Produktion der stimmungssteigernden Endorphine läuft jetzt auf Hochtouren

Doch mit dem Sommer ist das so eine Sache – weiß Ulrike Steger aus Donauwörth. Die Tourismus-Amtsleiterin der Stadt bereitet diese Jahreszeit nicht nur für Einheimische und Besucher in Veranstaltungen vor. Sie setzt sich darüber hinaus seit vielen Jahren mit naturphilosophischen Themen auseinander, beschäftigt sich mit Geschichte und Lehre der Astrologie und Astronomie und ist stets auf Spurensuche zwischen Mythos, Wissenschaft und Wahrheit.

„Mit dem Sommer hat das Jahr seinen Höhepunkt erreicht. Und dennoch legt genau jetzt die Sonne ihren Rückwärtsgang ein, denn jetzt steht sie senkrecht über dem Wendekreis der Erdhälfte. Ab jetzt werden die Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger.“

Doch anstatt über die Vergänglichkeit des Sommers zu lamentieren, gibt es viele Anlässe, sich ihm voll hinzugeben und ihn nach Kräften zu zelebrieren: Schwimmen am Baggersee und im Freibad, Eis essen, den Garten genießen, sich an der üppigen Natur freuen, in den Biergarten radeln, Picknick, Poolparty, Grillfeste – der Sommer gilt als Stresskiller pur. Er macht uns glücklich – wenn auch sicher nicht ununterbrochen.

Denn einen Garantieschein auf heiße Tage haben wir nicht. „Es kann sogar anfangs noch einmal richtig kalt werden“, weiß Ulrike Steger, „dann spricht man von der Schafskälte. Darunter versteht man einen Kaltlufteinbruch aus dem Nordwesten. Der muss nicht jedes Jahr auftreten, wenn er aber komm, dann kann es sogar richtig ungemütlich werden. Der Name Schafskälte leitet sich von den armen Schafen ab, die in dieser Zeit schon geschoren sind und dann auf der Weide ohne ihre Wolle auch mal ganz schön frieren müssen.“

Wetterbestimmend ist in dieser Jahreszeit auch der so genannte Siebenschläfertag. Einer Bauernregel zufolge wird das Wetter, das am 27. Juni herrscht auch in den kommenden sieben Wochen so bleiben. „Früher, als man noch nicht mit solchen technischen Geräten wie heute ausgestattet war“, so Ulrike Steger, „mussten sich die Menschen auf ihre Beobachtungsgabe verlassen. Sie haben erkannt, dass es bestimmte Tage gibt, an denen man das zukünftige Wetter angeblich ableiten konnte. Noch heute sind nicht wenige Menschen der Ansicht, dass die Regeln zum Siebenschläfertag erstaunlich zutreffend sind.“

Aber woher hat der Tag seinen Namen? Mit dem Nagetier Siebenschläfer hat er jedenfalls nichts zu tun. Vielmehr geht er auf die Heiligenlegende von den sieben Schläfern zurück, weiß Ulrike Steger. Eine Legende, die sowohl im Christentum, als auch im Islam beschrieben wird. „Darin wird erzählt, dass sieben junge Männer auf der Flucht vor einer Glaubensverfolgung Schutz in einer Höhle bei Ephesus suchten, dort von ihren Verfolgern eingesperrt wurden und 200 Jahre lang schliefen. Erst dann wurden sie wieder ausgegraben und zwar am 27. Juni.“ Wie Ulrike Steger erfahren hat, ist der Siebenschläfertag streng genommen kein einzelner Tag, sondern der gesamte Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli. „In dieser Zeit“, so erzählt sie, „stabilisiert sich tatsächlich oft die Großwetterlage, die dann oft über einen längeren Zeitraum hält.“

Ulrike Steger selbst hat ein Häuschen im Grünen und lebt in diesen Sommer-Wochen so viel wie möglich im Freien, um die Pflanzenwelt, die uns jetzt in kräftige Farben hüllt, zu genießen. „Der Juni steht ganz im Zeichen der Königin der Blume“, weiß sie. „Dieser Monat gilt als Rosenmonat.“ Bereits im alten Rom wurde diese Blume in verschiedenen Formen und Farben in Gewächshäusern gezüchtet, damit sie auch im Winter den Menschen zur Verfügung stand. Schon damals wurde sie auch als Heilpflanze genutzt.

Welche Blumen symbolisieren sonst noch den Sommer? „Natürlich gehört die kräftig gelbe Sonnenblume dazu“, sagt Ulrike Steger. „Es gibt aber noch viele weitere, die im Gegensatz zu den eher zarten Frühlingsblühern knallige, geradezu beladene Blütenblätter haben: etwa die Gladiolen, Nelken, der Rittersporn oder viele Wicken- und Windenarten.“ Wer sich zu dieser optischen Fülle ins Gras legt und in die Tierwelt hinein spürt, der kann auch da oft eine üppige Fauna erleben. Oder, wie Ulrike Steger es formuliert: „Es ist mächtig was los im Tierreich. Jetzt fliegen, flattern und summen überall kleine Lebenwesen.“

Diese pralle Lust am Leben macht auch vor den Menschen nicht Halt. Nicht ohne Grund gibt es jetzt die meisten Feste im Freien – große Feste, die ihren Ursprung oft im Religiösen oder in der Natur haben. In solchen Traditionen werden häufig alte Sitten weitergegeben und leben als kulturelles Erbe unserer Gesellschaft fort. Aber auch neue Anlässe und zeitgemäße „Events“, Stadtfeste etwa, kommen dazu, sodass Tradition und Moderne einander begegnen.

Zur Sommersonnwende am 21. Juni treffen oft Menschen beim Feiern aufeinander. Der „längste“ Tag des Jahres, den die Skandinavier als Mittsommer begehen oder andere nordeuropäische Länder als „Weiße Nacht“, gibt es in unseren Breiten so nicht. Doch vielerorts türmen Vereine und andere Gruppen gigantische Holzstapel auf um diese dann beim Sonnwendfeuer zu entfachen. Oder beim Johannisfeuer, denn am 24. Juni wird auch die Geburt von Johannes dem Täufer gefeiert. Das Johannisfest geht aber eigentlich auf heidnische, nicht christliche Rituale zurück, mit denen böse Dämonen vertrieben werden sollten. „Schon frühere Kulturen wie die alten Kelten oder Germanen haben die Sonnwende als einen mystischen Tag betrachtet und ihn mit Ritualen gefeiert“, beschreibt Ulrike Steger.

Das Schnitterfest – es wird häufig am 1. August begangen – erklärt sich aus dem Leben in einer früher vorwiegend landwirtschaftlich strukturierten Region. Es ist das erste der drei traditionellen Erntefeste und liegt laut Ulrike Steger auf dem achten Vollmond des Jahres. „Das Schnitterfest wird zum ersten Kornschnitt gefeiert. Man freute sich, wenn die Kornkammern wieder gefüllt waren. Es markiert zum einen den Beginn der harten Zeit der Arbeit, zum anderen eine Zeit des Überflusses.“

Ein weiteres kirchlich geprägtes Fest im Sommer ist „Mariae Himmelfahrt“ am 15. August. Die Westkirche feiert es seit dem 7. Jahrhundert, die Ostkirche bereits seit 451. Es wird oft mit Kräutern in Verbindung gebracht – beispielsweise bindet man zu diesem Tag Kräuterbuschen. „Warum das so ist, lässt sich nur spekulativ beantwortet“, sagt Ulrike Steger, die vermutet, dass die Marienlegenden eher nicht dafür verantwortlich sind. „Eher wahrscheinlich ist, dass die jahreszeitlich bedingte Getreidereife und die Hochblüte der Natur in Erinnerung brachten, dass Maria traditionell als ’Blume des Feldes und Lilie in den Tälern’ verehrt wurde.“ Die Gestalt der Gottesmutter hat für Kräuter und andere Pflanzen wie Marienblümchen, Mariendistel, Mariä Bettstroh und andere Pate gestanden. Aber auch Tiere sind ihr gewidmet wie etwa der Marienkäfer oder die Schwalbe. „Sie gilt“, wie Ulrike Steger weiß, „als Marien- oder Muttergottesvogel.“

Ein weiterer Heiliger spielt ebenfalls im Sommer eine Rolle: Bartholomäus, auch Barthel genannt, gilt als Patron der Schäfer und Fischer. Seinen Gedenktag begeht man in der katholischen Kirche am 24. August, der auch das Ende der Schon- und Laichzeit der Fische markiert und den Fischfang in den Binnengewässern eröffnet, wie Ulrike Steger weiß. „Gefeiert wurde dies früher oft mit Fischessen, Prozessionen und einem Fischerkönig.“

Gründe zu feiern, gibt es also viele. Und wem die Traditionen nicht genügen, dem bietet der Sommer mit all seinen Facetten genügend Freiheiten, neue zu kreieren. Er hat schließlich – mag auch die Sonne mitunter launisch sein, mag sie sich auch schon wieder wenden – gerade erst begonnen! Und gefühlt darf man ihn auch in den Herbst noch mit hineinnehmen...

