Wenn geparkte E-Roller zum Ärgernis werden

Stadt erläutert die rechtliche Ausgangslage

Von Michael Hörmann

Wild in der Gegend herumliegende E-Scooter sind seit Längerem für viele Bürger ein Ärgernis. Manchem gefällt auch nicht, wenn die Elektroroller direkt vor dem Rathaus oder an anderen Sehenswürdigkeiten stehen. Diese Kritik ist der Stadt Augsburg bekannt. Gunther Höhnberg, Leiter des Tiefbauamtes, verweist auf die bundesweit geltende Gesetzeslage: „Eine rechtliche Möglichkeit, E-Scooter-freie Zonen auszuweisen, besteht derzeit nicht“. Der Ärger von Bürgern sei berechtigt, sagt Höhnberg gegenüber unserer Redaktion: „Die Abstell-Situation der E-Scooter hat sich verbessert, sie ist dennoch grundsätzlich unbefriedigend“.

Die Stadt wolle diese Situation nun verbessern. Man sei mit den Firmen, die E-Scooter in Augsburg verleihen, in Kontakt. Die Unternehmen VOI, Tier und Dott sind vor Ort am Markt aktiv. Eine genaue Zahl, wie viele E-Scooter gegenwärtig in Augsburg zum Einsatz kommen, gibt es nicht. Man geht von mehreren hundert Fahrzeugen aus. Laut Höhnberg habe man die Anbieter sensibilisiert, an welchen Orten die geparkten Fahrzeuge ungern gesehen sind. Diese Bereiche umfassen den Rathausplatz, Teile des Moritzplatzes, den Herkules-Brunnen, sowie größere Abschnitte des Königsplatzes.

Der Einfluss der Stadt, den E-Scooter-Verkehr im Stadtgebiet auszubremsen, ist gering. Dies bestätigt der Tiefbauamtsleiter. Er sagt: „Bekanntermaßen dürfen E-Scooter in Fußgängerzonen grundsätzlich nicht fahren; sie dürfen allerdings wie Fahrräder dort abgestellt werden“.

Die Stadtwerke Augsburg werden nicht ins Verleihgeschäft einsteigen. Dies hatte Sprecher Jürgen Fergg vor Kurzem betont. Er sprach von einem Überangebot. Sehr angetan seien die Stadtwerke ohnehin nicht von E-Scootern, so Fergg: „Ökologisch sind E-Scooter nicht, denn sie ersetzen keine Autofahrten, sondern Nahverkehr oder Fahrrad“. Außerdem sei das vorherrschende System, dass die Scooter einfach in der Gegend rumstehen, „eher ein Ärgernis“.

