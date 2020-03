vor 18 Min.

„Wenn ich Angst hätte, müsste ich schließen“

In Hanau hat ein Mann mehrere Menschen erschossen. Einige Opfer waren Besucher einer Shisha-Bar. Nach der Bluttat machen sich auch die Gäste eines Augsburger Wasserpfeifenlokals Gedanken. Ein Besuch

Jarid B. sitzt zurückgelehnt auf einem schwarzen Sofa, die Arme auf der niedrigen Rückenlehne ausgestreckt. Er und sein Kumpel rauchen eine Shisha, Himbeer-Ice-Geschmack. Weißer Rauch hüllt die jungen Männer ein. Etwas mehr als eine Woche ist der Anschlag in Ha-nau nun her, bei dem ein 43-Jähriger Menschen in einer Shisha-Bar tötete. Es war eine rassistisch motivierte Tat, es starben vor allem Menschen mit ausländischen Wurzeln. Hat die Tat Auswirkungen auf Menschen, die Shisha-Bars besuchen?

Jarid B. ist 21, in Augsburg geboren, hat raspelkurze Haare, Undercut. Er heißt in Wirklichkeit anders, möchte seinen Namen aber nicht preisgeben. B. hat über Instagram von dem Anschlag erfahren: „Ich war schockiert“, sagt er. „Aber ich fühle mich jetzt nicht persönlich bedroht.“ Er versuche, sich nicht mit der Tat zu beschäftigen, es sei nicht gut, wenn man ständig Angst habe. Schließlich könne einem immer etwas passieren.

Das sieht auch der Inhaber des Orient Flow so, Schvan Hane. Er sitzt an einem niedrigen Tisch mit niedrigem Stuhl und spielt mit einer Zange, mit der die heißen Kohlewürfel auf den Shishas platziert werden. „Das muss nicht in einer Shisha-Bar passieren, so etwas kann auch draußen passieren. Beim Fußball im Stadion, bei Vereinen, das weiß man nicht“, sagt Hane. „Ich habe hier keine Angst, dass so etwas passiert. Nein, auf keinen Fall.“ Wenn er Angst hätte, müsste er seine Bar schließen. Denn dann hätte er auch um seine Gäste Angst.

Hane vertraut auf den Staat, die Polizei. „Der Staat schläft ja nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Beamten Kaffee trinken und dann abends nach Hause gehen“.

Und schließlich könne man nicht die Gedanken jedes Menschen lesen. Mehr Kontrollen wären gut, was für Kontrollen er meint, kann er nicht präzisieren. In der Debatte um Ha-nau stört Hane eines: Bei Anschlägen gehe es so oft um die Täter, um deren Nationalität, aber „die Leute reden nicht über die Angehörigen, fragen nicht, wie es denen geht.“

Seiner Meinung nach verschärfe sich der Hass durch soziale Netzwerke. Einer schreibe einen Kommentar, ein anderer antworte, es gehe hin und her: „Nach einer Stunde muss da etwas Schlimmes bei rauskommen“, findet Hane.

Doch nach der Tat von Hanau seien Shisha-Bars seiner Meinung nach nicht gefährdeter als andere Orte. Menschen träfen sich genauso in Cafés und Kneipen, überall könne theoretisch etwas passieren.

Passiert ist in Augsburg im Zusammenhang mit Shisha-Bars im vergangenen Jahr kaum etwas. Laut einem Polizeisprecher gab es einmal einen Steinwurf, doch das habe eher mit dem Besitzer und dessen Umfeld zu tun gehabt. Zudem gibt es in Augsburg immer weniger Shisha-Bars. Im Jahr 2018 waren es noch 15, heute sind es vier Shisha-Bars, wie Werner Reinbold vom Ordnungsamt mitteilt. Das heiße nicht, dass es nicht Gaststätten gebe, die vielleicht auch einige Shishas hätten. Aber bei den vier Bars seien die Wasserpfeifen das Geschäftsmodell. Der Rückgang liege auch an den starken Kontrollen, denn echter Tabak dürfe nicht geraucht werden.

Das Orient Flow besteht noch immer. Seit 2014 betreibt Hane die Shisha-Bar neben der Rockfabrik, doch von dem Gelände ist drinnen nichts zu sehen. Weiße, goldene und rote Vorhänge an den Fenstern verdecken die Blicke nach draußen. Blaues und lilafarbenes Licht strahlt von der Decke, doch es ist eher gedämpft. Es läuft arabische Musik,. Gerade so laut, dass sich die Besucher noch unterhalten können.

So wie Aylin N., die auch anonym bleiben will. Sie ist mit einem Kumpel zum Shisha-Rauchen da. Blaubeere-Minze. Sie erzählt, dass sie nicht mit dem Gedanken rausgegangen sei, dass jemand hier reinstürmen könnte. „Aber man sollte es im Hinterkopf behalten, dass das passiert ist.“ Als N. von der Tat in Ha-nau erfahren hat, war sie geschockt, „Katastrophe“ sei ihr erster Gedanke gewesen. „Danach merkt man erst, wie kurz das Leben ist, dass es in einer Sekunde vorbei sein kann“, sagt die 23-Jährige. Sie erzählt, dass sie in Hanau eine Freundin habe, die in einem Einkaufszentrum arbeite. „Sie wird nicht mehr in die Arbeit gerufen, weil nichts zu tun ist.“

Die Anziehungskraft einer Shi-sha-Bar liegt für Jarid B. im entspannten Ambiente, es geht um „ein bisschen Lachen, Quatschen, Shisha rauchen. Da ist alles schön“, sagt er. Doch der Terror von Rechts beunruhigt auch ihn. „Wenn die Gewalt immer mehr zunimmt, ist das schon beängstigend.“

