19.02.2020

Wenn im Klassenzimmer dicke Luft herrscht

Klimathemen, Umweltschutz und Natur spielen eine Rolle beim „Forschungsprogramm“ an Schulen

l Dicke Luft im Klassenzimmer – wer kennt das nicht? Marie-Christin Koppold vom Maria-Ward-Gymnasium hat sich in ihrer Arbeit damit beschäftigt, wie sich der CO2-Gehalt in der Luft des Klassenzimmers auf die Leistungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen auswirkt.

lLeonie Bühler und Pauline Bergsiek vom Maria-Ward-Gymnasium haben hinterfragt, was es mit der Feinstaubbelastung auf sich hat. Dazu haben sie sich ein Messgerät gebaut, das unabhängig von einem PC eingesetzt werden kann. Mit diesem haben sie die Feinstaubbelastung in der Schule und an anderen Orten ihrer Umgebung untersucht.

l Schon 2019 haben sich Rebekka Graf und Anja Braun mit der zunehmenden Ozeanversauerung beschäftigt. In diesem Jahr hat die Schülerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums interessiert, ob Algen dabei helfen können, die CO2-Belastung zu reduzieren und damit der Ozeanversauerung entgegenzuwirken.

l Fleischfressende Pflanzen sind ein spannendes Thema. Sinan Baatz und Luis Ramponi, Schüler des Gymnasiums bei St. Stephan, hat interessiert, wie die Pflanzen ihre Beute verdauen. Sie haben dazu in Experimenten herausgefunden, dass die Pflanzen über den Saft ihrer Fangblätter die in der Beute enthaltenen Proteine zersetzen und auf diese Weise verdauen.

lZoë Prillwitz vom Maria-Ward-Gymnasium hat das Thema Gewässerschutz schon lange vor Beginn des Wettbewerbs beschäftigt. Im vergangenen Jahr nahm sie Wasserproben im Lech und untersuchte diese auf Rückstände von Mikroplastik. An insgesamt neun Stellen im Augsburger Stadtgebiet hat sie Proben genommen. Die Ergebnisse sind eindeutig: Alle Bäche und Kanäle sind mit Mikroplastik belastet.

lNik Burkart und Emilio Santangelo vom Gymnasium bei St. Anna fahren gerne Fahrrad und nutzen gerne ihre Handys. Warum nicht einfach die Muskelkraft nutzen, um die Handys aufzuladen? Viel Recherche und schließlich auch handwerkliches Geschick haben die beiden Schüler in die Umsetzung ihrer Projektidee investiert.

lAnda Strecker und Kinga Repasi vom Gymnasium bei St. Anna haben einen sensorgesteuerten Zahnpastaspender gebaut. Dazu haben sie einen Seifenspender, der per Sensor die richte Menge Flüssigseife spendet, für ihre Zwecke umfunktioniert. Das Ergebnis: Einfach so lässt sich die Seife in dem Spender nicht durch Zahnpasta ersetzen. Denn diese hat eine andere Fließgeschwindigkeit als Flüssigseife. (AZ)