Wer brach den Schul-Tresor auf?

Nach der Tat in einer Augsburger Schule deutete ein Gummifetzen auf einen 26-Jährigen hin. Doch am Ende blieben für das Gericht zu viele Fragen offen

Von Michael Siegel

Gut möglich, dass der Tresor-Diebstahl aus der Gögginger Friedrich-Ebert-Schule vom September 2017 ungeklärt bleibt. Ein tatverdächtiger Raumreiniger wurde jetzt vom Augsburger Amtsgericht mangels Beweisen freigesprochen. Einer von drei Fetzen eines kaputten Gummi-Arbeitshandschuhs trug DNA-Material des Angeklagten, eines 26-jährigen Arbeiters. Dass der Mann deswegen auch der Täter des Diebstahls gewesen sein muss, stand für Amtsrichter Thomas Müller-Froelich nicht zweifelsfrei fest.

Es war die letzte Ferienwoche im September 2017, als an der Gögginger Schule bereits wieder fleißig gearbeitet wurde. Die Schulleitung war mit dem Erstellen der neuen Stundenpläne beschäftigt, eine Firma brachte Brandschutzanlagen auf Vordermann, eine weitere Firma war mit der Grundreinigung der Schule befasst. Bei dieser Firma war auch der Angeklagte beschäftigt. Dann am Morgen des 5. September die Entdeckung: Jemand hatte den rund 100 Kilo schweren Geldschrank aus dem Sekretariat im Erdgeschoss der Schule in den Keller geschleppt und ihn dort aufgebrochen.

Dem reinen Sachschaden von rund 1700 Euro stand laut Anklageschrift ein Diebstahlschaden von etwa 450 Euro (Bargeld) gegenüber. Daneben wurde aus mehreren Zimmern im Erdgeschoss der Schule aus weiteren Geldkassetten 300 Euro Bargeld entwendet. Ganz offensichtlich waren die Täter durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in die Schule ein- und wieder ausgestiegen, richtige Einbruchspuren gab es keine. Auch wurde bei dem aufgebrochenen Tresor im Keller keinerlei Werkzeug gefunden, alles offensichtlich mitgenommen. Lediglich die drei blauen Gummifetzen im und an dem Geldschrank boten Anhaltspunkte auf einen möglichen Täter. Dass für die Schulfamilie kein größerer Schaden zurückblieb, ist nach Worten des Schulleiters einer der an den Arbeiten beteiligten Firmen zu verdanken, die den Schaden kulant ersetzt habe. Blieb die Frage nach den Tätern der Straftat. Nicht weniger als fünf Polizeibeamte im Zeugenstand berichteten von den Ermittlungsarbeiten. Als einzige belastbare Spur erwies sich dabei der eine blaue Gummifetzen mit der DNA des Angeklagten. Eine Hausdurchsuchung später bei dem in Nürnberg wohnenden Angeklagten erbrachte keine Beweise für den Diebstahl, geschweige denn Beutegut.

Der Schulleiter und seine Konrektorin reicherten die Vorkommnisse mit einer weiteren Kuriosität an: Während die beiden sich seinerzeit im Büro der Konrektorin befanden, sei zu beobachten gewesen, wie ein Mann, offenbar Mitarbeiter einer der Firmen, durch das offen stehende Fenster des Direktoren-Büros im Erdgeschoss einstieg. Er ermöglichte so zwei Kollegen den Zutritt durch den versperrten Haupteingang ins Gebäude. Der vom Rektor zur Rede gestellte Mann habe jedoch – anders als der angeklagte Rumäne – flüssig deutsch gesprochen. Nicht recht einzuordnen war, was dieser Einstieg mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Haben künftige Täter einen Zugang getestet? Wurde am Vorabend ein Fenster der Schule nicht richtig verschlossen, um sich dann nächtens um den Tresor kümmern zu können?

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft war nach der Beweisaufnahme jedenfalls erwiesen, dass der Angeklagte einer der Diebe ist. Nicht zuletzt seine vier Einträge ins Führungszeugnis zeigten seinen Charakter. Sie forderte eine Haftstrafe von acht Monaten für den Angeklagten.

Ganz anders sah dies Verteidiger Dirk Althaus. Allerlei Seltsames ranke sich um diesen Diebstahl, aber nichts, was eindeutig auf die Täterschaft seines Mandanten hinweise. Dass er in der Schule gewesen sei, sei unstrittig, auch, dass er dort mit blauen Gummihandschuhen gearbeitet habe, die er am Abend in den Müll warf. Aber den Diebstahl hätten genauso gut viele andere Täter begehen können. Er forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Eine Forderung, der der Richter folgte. Müller-Froelich sah durchaus Anzeichen für eine Tatbeteiligung des 26-Jährigen, aber sie reichten ihm nicht für eine Verurteilung aus. Er sprach den Mann vom Vorwurf des Diebstahls und der Sachbeschädigung frei.

